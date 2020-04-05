Гость из Supercars переиграл звезд IndyCar в виртуальном Барбере

Со старта 45-кругового заезда пелотон возглавил победитель прошлого этапа в Уоткинс-Глене Сэдж Карам, которого преследовали чемпион 2014 года Уилл Пауэр и Феликс Розенквист.

Скотт Маклафлин, который более всего известен двумя титулами в австралийской кузовной серии Supercars, потерял несколько позиций из-за ошибки в пятом повороте, но держался в конце десятки.

На середине дистанции Пауэр провел пит-стоп, а Карам и Розенквист остались на трассе. Затем во время синхронного визита в боксы швед смог выйти вперед, однако в седьмом повороте Карам врезался в соперника, развернув его машину, за что получил штрафной проезд через боксы.

Лидером к этому времени стал Маклафлин, который использовал рискованую тактику с ранним пит-стопом на 13-м круге. Однако австралийца еще ждала вторая дозаправка, после которой он вернулся на трассу третьим – позади Пауэра и Скотта Спида, который тоже решил проехать гонку с ранней остановкой, после которой беречь топливо до финиша.

Экс-пилот Toro Rosso довольно долго лидировал, но терял время при обгонах круговых, а окончательно шансов на победу его лишила ошибка во втором повороте за шесть кругов до финиша.

Маклафлин и Пауэр провели концовку в отчаяной дуэли за первое место, которая принесла успех гонщику Supercars с перевесом в 0,418 секунды.

Спид остался третьим, опередив Алекса Палоу, Симона Пажено и пробившегося наверх после пары разворотов Розенквиста.

Одним из событий кибергонки стал выход на старт Роберта Уикенса. Он использовал специальный симулятор для контроля газа и тормоза и смог финишировать на восьмом месте.

На следующей неделе сезон виртуального IndyCar продолжится киберэтапом в Мичигане.