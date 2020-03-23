Гонщики занялись виртуальным спортом. Кто где выступал — и какая кибергонка оказалась самой популярной
В минувшие выходные прошло так много виртуальных гонок, что болельщики совсем запутались. А Нико Хюлькенберг усложнил всем задачу, приняв участие во всех «формульных» кибетурнирах. Рассказываем, кто где гонял — и какое событие собрало самую большую аудиторию
В минувшие выходные несколько миллионов человек посмотрели трансляции eSports-соревнований. В споре за самую востребованную кибергонку с большим отрывом победила виртуальная Формула 1: три млн зрителей у компьютерного Гран При Бахрейна.
В районе 200 тыс. болельщиков подключились к трансляции НеГранПри Бахрейна, который устроил Жан-Эрик Вернь и компания Veloce Esports. Чуть меньше 100 тыс. онлайн-зрителей собрала киберверсия гонки NASCAR с участием настоящих пилотов высшего дивизиона. Впрочем, эта цифра выглядит заниженной, так как вместе с онлайн-показом виртуальный заезд шел на канале Fox Sports 1 — по обычному телевидению. Рейтинги этой трансляции пока не объявлены.
Подводим итоги большого виртуального уикенда.
Формула 1: много хайпа, выиграл Чжоу
Известные участники: Ландо Норрис, Николя Латифи, Нико Хюлькенбрег, Джонни Херберт, Эстебан Гутьеррес, Роберт Шварцман
Официальному киберчемпионату Формулы 1 два года, но только сейчас он получил шанс выйти на по-настоящему большую аудиторию. Да, действующие коллективы и в прошлом году выставляли в нем собственные команды. Но только теперь за часть из них поехали действующие пилоты Ф1. А отсутствие конкуренции с настоящими Гран При вывело виртуальный заезд на первый план.
На старте eSports-заезда в Сахире оказалось много быстрых и знаменитых пилотов — но всех их в итоге победил Чжоу Гуаньюй. Китайский гонщик, некогда входивший в Академию пилотов Ferrari, не блещет в Формуле 2 и, честно говоря, вряд ли претендует на попадание в основной состав Ф1. Зато в киберверсии Чжоу оказался непобедим.
НеГранПри Бахрейна: геймеры против профессионалов
Известные участники: Жан-Эрик Вернь, Ландо Норрис, Николя Латифи, Нико Хюлькенбрег, Стоффель Вандорн
Этот заезд прошел за два часа до официального кибер-этапа Ф1 — и в плане зрелищности уделал многие гонки в пух и прах. Два заезда по 14 кругов каждый изобиловали борьбой на всех уровнях, а действующие пилоты то и дело бросали вызов (и проигрывали!) геймерам.
Фанаты то и дело путали Гран При и НеГранПри, так как состав участников был практически идентичным: пилоты просто завершили один заезд и приступили к другому. Даже симрейсеры участвовали те же самые: звезды кибергонок Дани Березнай и Джимми Бродбент стартовали в обеих гонках.
КиберNASCAR: самый звездный состав
Известные участники: Джимми Джонсон, Джоуи Логано, Брэд Кеселовски, Денни Хэмлин, Дейл Эрнхардт-младший, Бобби Лабонте и другие
Чейз Эллиотт и Джимми Джонсон
Фотограф: NASCAR Media
Тай Маджески и Чейз Бриско
Фотограф: NASCAR Media
Победитель гонки Денни Хэмлин
Фотограф: NASCAR Media
Победитель гонки Денни Хэмлин
Фотограф: NASCAR Media
Джастин Алгайер и Джастин Хэйли
Фотограф: NASCAR Media
Денни Хэмлин и Тимми Хилл
Фотограф: NASCAR Media
Денни Хэмлин и Дейл Эрнхардт-мл.
Фотограф: NASCAR Media
Денни Хэмлин и Дейл Эрнхардт-мл.
Фотограф: NASCAR Media
Гарретт Смитли, Rick Ware Racing
Фотограф: Rick Ware Racing
Если Формула 1 привлекла, кого смогла, а дыры в составе участников закрывала резервистами типа Шварцмана и Чжоу, в NASCAR выступили действительно громкие имена. Эрнхардт-младший, Джонсон, Логано и Лабонте на одной виртуальной трассе — это так выглядит перерыв в гонках?
Звездный заезд выиграл триумфатор «Дайтоны 500» Денни Хэмлин. Еще до старта пилот пообещал пожертвовать $5 000 семьям, пострадавшим от коронавируса, в случае своей победы — и сдержал обещание. Пример оказался заразительным: собственные $5 000 жертвам эпидемии перевел Кевин Харвик.
Что дальше?
Виртуальных гонок и целых чемпионатов будет все больше. Даже на прошедших выходных в тени оказались несколько eSports-мероприятий (в одном из них безуспешно участвовал Вандорн), а что будет через пару недель, страшно представить.
Формула 1 и NASCAR набирает обороты, австралийское первенство Supercars запустит собственный турнир — в нем выступят вообще все участники сезона-2020. В ближайшие месяцы Motorsport.com будет освещать самые важные и интересные гонки виртуальных чемпионатов. А некоторые мы даже покажем в прямом эфире.
В воскресенье мы устроили трансляцию НеГранПри Бахрейна — и судя по внушительному числу просмотров, зрители оценили эту гонку. Продолжайте читать наш сайт, добавляйте в закладки раздел eSports, посвященный кибергонкам и компьютерным играм: впереди вас ждет много интересного.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , NASCAR , eSports
|Пилоты
|Дейл Эрнхардт-мл. , Бобби Лабонте , Денни Хэмлин , Нико Хюлькенберг В Магазин , Джой Логано , Николя Латифи , Ландо Норрис
Гонщики занялись виртуальным спортом. Кто где выступал — и какая кибергонка оказалась самой популярной
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