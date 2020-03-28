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eSports / Отчет о гонке

Гонщик киберкоманды Red Bull превзошел Ферстаппена в виртуальной гонке

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Гонщик киберкоманды Red Bull превзошел Ферстаппена в виртуальной гонке
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Джош Суттил
28 мар. 2020 г., 07:55

Пилот официальной команды Red Bull в киберчемпионате Формулы 1 Фредерик Расмуссен оказался главной звездой прошедшего этапа eSports-турнира. Макс Ферстаппен провалился

Минувшей ночью состоялся третий этап виртуального турнира «Настоящие гонщики никогда не сдаются». Это соревнование профессиональных гонщиков с геймерами в компьютерной игре на платформе iRacing. Самым ярким участником прошедшего этапа стал Фредерик Расмуссен – пилот Red Bull в официальном киберчемпионате Формулы 1.

Виртуальный гонщик затмил своего коллегу по Red Bull Макса Ферстаппена: если геймер завершил финальный заезд на втором месте, то голландский пилот Формулы 1 попал в аварию и финишировал лишь десятым.

Чем интересен этот турнир

Специфика чемпионата Real Racers Never Quit, что в переводе означает «Настоящие гонщики никогда не сдаются», в том, что каждый следующий этап проходит в другой гоночной дисциплине. Если начинали участники с машин Формулы 3, то теперь дошли до кузовной серии Supercars, сверхпопулярной в Австралии.

За время своей карьеры Ферстаппен провел в Формуле 3 полный сезон, тогда как в Supercars не выступал никогда. Провал Макса на последнем этапе мог частично быть связан с этим.

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Еще одним новым фактором стала незнакомая для Ферстаппена трасса. Вместо виртуальной версии Спа, где прошел первый этап, на сей раз участники кибьертурнира соревновались на компьютерной версии американского автодрома «Уоткинс-Глен». Это классическая американская трасса, которая принимает множество соревнований в США, включая NASCAR и IndyCar. Формула 1 на эту трассу не приезжает.

В общей сложности в турнире «Настоящие гонщики никогда не сдаются» выступают более 40 профессиональных пилотов. К примеру, среди участников есть Хуан-Пабло Монтойя и Стоффель Вандорн. На последнем этапе оба экс-гонщика Формулы 1 попали в аварии.

Как прошла гонка. Вернее, две гонки

Лучшим на последнем этапе стал действующий чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде. Он выиграл обе виртуальные гонки, из которых состоял этап, и вышел на второе место в генеральной классификации.

В первом заезде Ферстаппен финишировал пятым, а вторую гонку начал с разворота. Макс откатился далеко за пределы первый десятки и начал прорываться вперед. К середине гонки пилот уперся в двукратного чемпиона DTM Рене Раста и надолго за ним застрял. Раст успешно отбивал атаки пилота Ф1 на протяжении половины заезда. В итоге голландец финишировал десятым.

Лидером общего зачета остался Ферстаппен, но после неудачного выступления на «Уоткинс-Глене» преимущество голландского пилота уменьшилось в два раза. Если прежде Макс превосходил ближайшего преследователя на 120 очков, то теперь его отрыв уменьшился до 68 баллов.

 

Самую запоминающуюся гонку провел датчанин Фредерик Расмуссен. Это геймер, который представляет команду Red Bull в киберчемпионате Ф1. Правда, этот опыт не помог Расмуссену пройти квалификацию в Real Racers Never Quit, так что первую гонку последнего этапа Фредерик начал с 40-й строчки на старте. По ходу заезда датчанин совершил множество обгонов и к финишу выбрался на 13-ю позицию.

Во втором заезде Расмуссен проявил себя еще ярче: Фредерик прорвался на второе место и вступил в борьбу за победу с ван дер Линде. На предпоследнем круге датчанин пошел в атаку, но лидер виртуальной гонки вытолкнул геймера на траву. Несмотря на инцидент Расмуссен все же смог финишировать вторым. Среди профессиональных гонщиков, которых превщошел симрейсер, оказались чемпион Supercars Шейн ван Гисберген и пилот McLaren в Формуле 1 Ландо Норрис.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Кельвин ван дер Линде
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Антон Погорельский

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