Гонщик Ferrari стал чемпионом виртуальной Ф1, командный титул у Red Bull

Программу финала составили этапы на «Сузуке», «Трассе Америк» и «Интерлагосе». Дебютант сезона Давид Тоницца, защищающий цвета Ferrari, считался главным фаворитом, имея преимущество в 26 очков над Фредериком Расмуссеном из Red Bull.

Однако датчанин сразу же пошел в атаку, уверенно выиграв две первые гонки и возглавив общий зачет перед решающим стартом. Тоницца уступал ему четыре очка.

Любопытно, что первоначально Расмуссен собирался пропустить «Интерлагос» и уступить место резервному гонщику Red Bull – он счел, что так повысит шансы команды на титул. Однако «виртуальные Быки» гарантировали себе звание сильнейших уже по итогам гонки в Остине, и глава настоящей RBR Кристиан Хорнер лично позвонил симрейсерам и настоял, чтобы Расмуссен вышел на старт.

Однако Фредерик не тренировался на бразильской трассе перед уик-эндом, потому в квалификации стал только седьмым. Тоницца же стартовал с поула и после острой борьбы с Даниэлем Березнаи из Alfa Romeo финишировал вторым. В сочетании с десятым местом Расмуссена это принесло итальянцу титул чемпиона.

«Я очень старался, – рассказал он Motorsport.com. – У меня было много взлетов и падений, я допустил уйму ошибок, но стал сильнее. Сейчас я чувствую большое облегчение, но нацелен расти вместе с Ferrari в профессиональных и личностных качествах».

Несмотря на то, что Давид заработал для Ferrari все очки, их хватило для второго места в командном зачете. Третьей стала Alfa Romeo.

Прошлогодние чемпионы из Mercedes, ведомые двукратным чемпионом Брендоном Ли, остались только восьмыми, не одержав ни одной победы.