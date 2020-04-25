Гоночный праздник на экране компьютера. 10 ярких кадров с виртуального этапа Формулы Е
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25 апр. 2020 г., 19:26
Киберзаезд электрического чемпионата стал красочным зрелищем для всех любителей автоспорта. Посмотрите, как прошла гонка Формулы Е в Гонконге
Слайдер
Список
Старт гонки
1/10
Фотограф: FIA Формула E
Максимилиан Гюнтер
2/10
Фотограф: FIA Формула E
Андре Лоттерер, Porsche Team
3/10
Фотограф: FIA Формула E
Даниэль Абт, Team Abt
4/10
Фотограф: FIA Формула E
Максимилан Гюнтер, Andretti Autosport
5/10
Фотограф: FIA Формула E
Митч Эванс, Jaguar Racing
6/10
Фотограф: FIA Формула E
Стоффель Вандорн, Mercedes
7/10
Фотограф: FIA Формула E
Ник де Врис, Mercedes
8/10
Фотограф: FIA Формула E
Стоффель Вандорн, Mercedes
9/10
Фотограф: FIA Формула E
Победитель гонки Максимилан Гюнтер
10/10
Фотограф: FIA Формула E
Видео виртуальной гонки:
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Об этой статье
|Серия
|Формула E , eSports
|Этап
|Первая зачетная кибергонка Формулы Е
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Гонконг, городская трасса
|Пилоты
|Стоффель Вандорн , Максимилиан Гюнтер
Гоночный праздник на экране компьютера. 10 ярких кадров с виртуального этапа Формулы Е
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