Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Первая зачетная кибергонка Формулы Е / Галерея

Гоночный праздник на экране компьютера. 10 ярких кадров с виртуального этапа Формулы Е

Поделились
Комментарии
25 апр. 2020 г., 19:26

Киберзаезд электрического чемпионата стал красочным зрелищем для всех любителей автоспорта. Посмотрите, как прошла гонка Формулы Е в Гонконге

Слайдер
Список

Старт гонки

Старт гонки
1/10

Фотограф: FIA Формула E

Максимилиан Гюнтер

Максимилиан Гюнтер
2/10

Фотограф: FIA Формула E

Андре Лоттерер, Porsche Team

Андре Лоттерер, Porsche Team
3/10

Фотограф: FIA Формула E

Даниэль Абт, Team Abt

Даниэль Абт, Team Abt
4/10

Фотограф: FIA Формула E

Максимилан Гюнтер, Andretti Autosport

Максимилан Гюнтер, Andretti Autosport
5/10

Фотограф: FIA Формула E

Митч Эванс, Jaguar Racing

Митч Эванс, Jaguar Racing
6/10

Фотограф: FIA Формула E

Стоффель Вандорн, Mercedes

Стоффель Вандорн, Mercedes
7/10

Фотограф: FIA Формула E

Ник де Врис, Mercedes

Ник де Врис, Mercedes
8/10

Фотограф: FIA Формула E

Стоффель Вандорн, Mercedes

Стоффель Вандорн, Mercedes
9/10

Фотограф: FIA Формула E

Победитель гонки Максимилан Гюнтер

Победитель гонки Максимилан Гюнтер
10/10

Фотограф: FIA Формула E

Видео виртуальной гонки:

 

Следующая новость
Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке

Предыдущая новость

Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Этап Первая зачетная кибергонка Формулы Е
Сессия Гонка
Местонахождение Гонконг, городская трасса
Пилоты Стоффель Вандорн , Максимилиан Гюнтер

eSports Следующая сессия

Первая зачетная кибергонка Формулы Е

Первая зачетная кибергонка Формулы Е

25 апр. - 25 апр.

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ferrari начала работать над гиперкаром для Ле-Мана. Эксклюзив Motorsport.com

2
Формула 1

Леклер: И в реверсивной гонке Хэмилтон будет фаворитом

3
Формула 1

Грожан не нашел отличий между Райкконеном и Алонсо

4
Trans-Am

Великий американский гонщик. Большая история Дэна Герни

5
Формула 1

Гасли о Феттеле: Ненормально, что у него нет инстаграма

Последние видео

Виртуальная Формула Е в Гонконге: онлайн-трансляция 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е в Гонконге: онлайн-трансляция

Гонка киберNASCAR в Хоумстеде: видео 05:15
eSports

Гонка киберNASCAR в Хоумстеде: видео

Ферстаппен против гоночной звезды Австралии: видео 00:48
eSports

Ферстаппен против гоночной звезды Австралии: видео

Виртуальный NASCAR начинает сезон. Смотрите первую гонку чемпионата-2020 00:00
eSports

Виртуальный NASCAR начинает сезон. Смотрите первую гонку чемпионата-2020

Виртуальные Суперкары на «Маунт-Панораме»: онлайн-трансляция 00:00
eSports

Виртуальные Суперкары на «Маунт-Панораме»: онлайн-трансляция

Самое важное:

Гоночный праздник на экране компьютера. 10 ярких кадров с виртуального этапа Формулы Е
eSpt

Гоночный праздник на экране компьютера. 10 ярких кадров с виртуального этапа Формулы Е

Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке
FE

Гюнтер на BMW подтвердил звание лучшего игрока Формулы Е во второй кибергонке

DTM устроит свои кибергонки. На машинах 1992 года
eSpt

DTM устроит свои кибергонки. На машинах 1992 года

Что смотреть на выходных: гид гоночного болельщика
eSpt

Что смотреть на выходных: гид гоночного болельщика

Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге
F1

Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.