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eSports / Пресс-релиз

Гонку чемпионов проведут в виртуальном формате

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Гонку чемпионов проведут в виртуальном формате
Автор:
, Главный редактор
11 июн. 2020 г., 08:02

Переход в киберпространство позволит пилотам в течение дня сразиться на принципиально разных гоночных трассах

Следующая Гонка чемпионов пройдет в виртуальном формате 28 июня (в воскресенье). Об этом объявили организаторы ежегодного соревнования. В этом году оно состоится при поддержке проекта Motorsport Games.

Схема соревнований – серия парных заездов на выбывание – будет сохранена, но виртуальный формат позволит пилотам за один день посоревноваться на нескольких принципиально разных трассах.

В частности, организаторы объявили, что в программе будут заезды на извилистых грунтовых дорожках Канарских островов, где прошла самая первая Гонка чемпионов, и по трассе, проложенной по арене стадиона Уэмбли, где соревнования дважды проходили около десяти лет назад.

Соответствующие цифровые трассы ранее не использовались – они разработаны специально для гонки 28 июня. Платформой для проведения соревнований стал симулятор Assetto Corsa.

Уже известны первые участники гонки: среди них экс-чемпион мира по ралли Петтер Сольберг, экс-пилот Формулы 1 (сейчас выступающий в Формуле Е) Стоффель Вандорн и мексиканский раллист Бенито Герра, в прошлом году выигравший Гонку чемпионов в личном зачете.

Реальная Гонка чемпионов в последний раз прошла в Мехико в январе прошлого года. После этого организаторы не озвучивали каких-либо новых планов – а на фоне распространения пандемии коронавируса вопрос о проведении соревнований потерял актуальность.

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Автор Кирилл Качнов

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