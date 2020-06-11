Гонку чемпионов проведут в виртуальном формате

Следующая Гонка чемпионов пройдет в виртуальном формате 28 июня (в воскресенье). Об этом объявили организаторы ежегодного соревнования. В этом году оно состоится при поддержке проекта Motorsport Games.

Схема соревнований – серия парных заездов на выбывание – будет сохранена, но виртуальный формат позволит пилотам за один день посоревноваться на нескольких принципиально разных трассах.

В частности, организаторы объявили, что в программе будут заезды на извилистых грунтовых дорожках Канарских островов, где прошла самая первая Гонка чемпионов, и по трассе, проложенной по арене стадиона Уэмбли, где соревнования дважды проходили около десяти лет назад.

Соответствующие цифровые трассы ранее не использовались – они разработаны специально для гонки 28 июня. Платформой для проведения соревнований стал симулятор Assetto Corsa.

Уже известны первые участники гонки: среди них экс-чемпион мира по ралли Петтер Сольберг, экс-пилот Формулы 1 (сейчас выступающий в Формуле Е) Стоффель Вандорн и мексиканский раллист Бенито Герра, в прошлом году выигравший Гонку чемпионов в личном зачете.

Реальная Гонка чемпионов в последний раз прошла в Мехико в январе прошлого года. После этого организаторы не озвучивали каких-либо новых планов – а на фоне распространения пандемии коронавируса вопрос о проведении соревнований потерял актуальность.