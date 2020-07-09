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eSports / Отчет о гонке

Гонки виртуального NASCAR в Фонтане выиграли Паркер и Буттафуоко

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Гонки виртуального NASCAR в Фонтане выиграли Паркер и Буттафуоко
Автор:
9 июл. 2020 г., 15:02

В киберзаездах eNASCAR Heat Pro League на овале Auto Club Speedway было много желтых флагов и несколько аварий

PS4

Кибергонка на платформе PlayStation4 состояла из 45 кругов. На начальной стадии вперед вышел Кайл Арнольд. Вскоре Джош Паркер с Максвеллом Кастро смогли немного оторваться от основного пелотона и включились в борьбу за лидерство. Незадолго до серии пит-стопов под зелеными флагами Паркер закрепился на первой строчке.

Лучше всего волной дозаправок воспользовался Ник Джобс. Он сумел остановиться на круг раньше всех остальных, благодаря чему вышел вперед. Впрочем, когда соперники тоже поставили свежие шины, Джобс утратил преимущество и откатился в глубину пелотона.

А вскоре Ник стал участником столкновения с обладателем поула Кайлом Арнольдом. Из-за их аварии над трассой вывесили желтые флаги. После рестарта Джобс с Арнольдом коснулись во второй раз: на этот раз Кайла закрутило, но геймер все же смог вернуться в борьбу.

Лидером надолго стал Паркер. Единственным шансом попробовать одолеть его стала альтернативная тактика на последнем отрезке. Когда все отправились на пит-стоп в последний раз, Арнольд остался на трассе на старых покрышках. Такое решение вывело Кайла вперед, но довольно быстро соперники нагнали и опередили его. В результате победу все равно одержал Джош Паркер из команды Joe Gibbs Racing.

 

Поучаствовавший в нескольких инцидентах Ник Джобс в итоге финшировал вторым, третье место занял Джоуи Стоун. Арнольд остался седьмым. Лидером общего зачета остался Паркер, его ближайший преследователь Брэндин Гриттон отстает на шесть очков. В 12 баллах от Джоша разместился Кайл Арнольд.

Xbox One

На платформе Xbox One гонка началась с множества смен лидеров на первых же кругах. Во время серии пит-стопов преимущество получили Даниэль Буттафуоко и Джастин Брукс. Два геймера успели создать отрыв от конкурентов, когда авария Мэттью Селби спровоцировала появление машины безопасности и свела преимущество лидеров на нет.

На рестарте в дуэль вмешался Слейд Грэвитт, но вскоре Брукс с Буттафуоко вернули себе контроль над гонкой. Они успешно миновали несколько рестартов, пока Брукса не захватила авария с множеством машин на задней прямой. Это расчистило путь для победы Буттафуоко. В последние три круга на Даниэля начал наседать Грэвитт, но лидер сумел отстоять первую строчку.

 

В итоге Грэвитт опустился на четвертую позицию, а вторым стал Сэм Моррис. Третьим финишировал Тайлер Дохар. В общем зачете Буттафуоко далеко оторвался от конкурентов.

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Об этой статье

Серия NASCAR , eSports
Местонахождение Auto Club Speedway
Автор Ник де Грот

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