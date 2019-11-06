Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
05 Часов
:
04 Минут
:
25 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
eSports / Аналитика

Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD

Поделились
Комментарии
Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD
Автор:
6 нояб. 2019 г., 06:54

На компьютерах и игровых консолях вышла аркадная гонка GRiD от Codemasters, которая должна была стать перезапуском известной игровой франшизы. Мы в нее поиграли – и делимся впечатлениями.

В начале нулевых Codemasters взорвала мир гоночных симуляторов серией игр ToCA Race Driver – эти игры были не просто симуляторами, а настоящим гоночным приключением. Там было всё, чем можно заинтересовать поклонника гонок: и сюжет, и путь от младших серий к самым престижным, и полный набор самых разных классов автомобилей, и достойная физика.

Новая эра началась в 2008 году после появления свежего поколения игровых консолей и с выходом идейного продолжения ToCa – гоночного симулятора Race Driver: GRID. 

Новинка вобрала в себя все лучшие идеи из прошлых частей и была максимально тепло встречена поклонниками жанра – и в то же время стала более массовой. Она поражала воображением своим автопарком и трассами, вывела модель повреждений машин на новый уровень, а также была весьма снисходительна к новичкам. Именно Race Driver: GRID познакомила многих геймеров с настоящим автоспортом и показала, что гонки по кольцевым трассам могут быть веселыми. А возможность проехать «24 часа Ле-Мана» в реальном времени некоторые вспоминают до сих пор.

Сколь успешной получилась первая часть  столь провальной стала GRiD 2, вышедшая в 2013-м. Тогда в Codemasters взяли курс на работу для максимально широкой аудитории (таким путем студия пошла со многими своими проектами) и во многих аспектах упростили игру. На этом разработчики обожглись и год спустя представили новую часть с подзаголовком Autosport, которая немногим отличалась от GRiD 2, но по духу была близка к ToCA Race Driver. Былого успеха у фанатов гонок эта версия не снискала. Новую игру из знаменитой гоночной серии пришлось ждать пять лет.

 

Почувствуй себя Алонсо

Codemasters анонсировала новую игру в конце весны 2019 года, назвала ее просто – GRiD – представив ее в качестве перезапуска всей серии, и назначила релиз на осень. Время для выхода игры было весьма удачным, поскольку в этом году у нее совершенно не было соперников – даже выход новой части Forza Motorsport перенесли на 2020-й. Ожидания от GRiD были довольно высоки, а на игровых выставках пресса пестрила хвалебными отзывами и высокими оценками. На деле же оказалось, что GRiD едва ли сможет привлечь поклонников тех геймеров, которые уже наигрались в последние части Gran Turismo и Forza.

Начинается GRiD с яркого кинематографичного представления. Сначала соперников предстоит одолеть на Corvette из GT3 на сверкающей огнями шанхайской трассе, потом игрок попадает за руль машины NASCAR, над которой перелетает попавший в аварию автомобиль другого гонщика – а затем попадает на дождевой «Брэндс-Хэтч» в туринговую гонку на VW Golf. К сожалению, эта вступительная часть игры так и остается самым ярким воспоминанием даже после прохождения самой последней гонки в карьере.

Режим карьеры в GRiD максимально прост. Он представляет из себя набор заездов без какой-либо внятной цели: выиграл гонку, получил призовые, поехал в следующей такой же гонке. Все заезды длятся какие-то жалкие три-четыре круга, поэтому о марафонских гонках или пит-стопах можно сразу забыть. 

Скриншот игры GRiD

Скриншот игры GRiD

Фото: Codemasters

В автопарк игры входит уйма машин различных классов. Тут и машины Supercars, и гоночные масл-кары, и спортивная JDM-классика, и даже Ferrari 330 P4 и Ford GT – главные герои фильма «Ford против Ferrari», который скоро появится в прокате. Есть даже чемпионская Renault R26 Фернандо Алонсо и Cadillac DPi, на котором испанец выиграл «24 часа Дайтоны». 

Правда, чтобы выгуливать все эти автомобили, придется кататься по одним и тем же трассам. Всего в игре 13 автодромов – и это до ужаса мало для современной гоночной игры. Спустя несколько часов геймплея ездить по одним и тем же местам в очень коротких гонках сильно наскучивает. Хотя визуально GRiD очень красивая – особенно в ночных дождевых гонках на городских улицах. Просто взгляните на скриншоты.

Слайдер
Список

1/12

Фотограф: Студия Codemasters

2/12

Фотограф: Студия Codemasters

3/12

Фотограф: Студия Codemasters

4/12

Фотограф: Студия Codemasters

5/12

Фотограф: Студия Codemasters

6/12

Фотограф: Студия Codemasters

7/12

Фотограф: Студия Codemasters

8/12

Фотограф: Студия Codemasters

9/12

Фотограф: Студия Codemasters

10/12

Фотограф: Студия Codemasters

11/12

Фотограф: Студия Codemasters

12/12

Фотограф: Студия Codemasters

К слову, об Алонсо. Codemasters позиционировала Фернандо как официального консультанта GRiD и посла игры. Разработчики утверждали, что испанец сильно помог им в создании проекта и вообще внес весомый вклад как опытный и разносторонний гонщик. Однако результаты этого сотрудничества что-то не впечатляют.

В игре есть целая серия заездов, посвященная Алонсо. В числе прочего там предстоит сражаться на машинах британской Формулы 1000 (мы тоже впервые узнали о такой!)  а в конце выйти на старт против Фернандо и чемпионки W Series Джейми Чедвик на Renault R26. На этом всё  плюс почти каждую машину можно покрасить в цвета киберспортивной команды Алонсо FA Racing, а логотипы бренда Kimoa встречаются повсюду и висят на каждой трассе. По каким вопросам Алонсо консультировал создателей игры (учитывая, что физическую модель поведения машин трудно назвать реалистичной) – остается загадкой.

Скриншот игры GRiD

Скриншот игры GRiD

Фото: Codemasters

Скрипят тормоза, дымятся колеса

Начиная с игры 2008 года GRiD всегда была про жесткую и бескомпромиссную борьбу на трассе. В новой игре этот принцип вышел на новый уровень с помощью алгоритма «Немезида». 

Разработчики стремились к тому, чтобы каждый виртуальный соперник на трассе обладал своими чертами характера – и создали более четырех сотен паттернов поведения. По ощущениям, создатели добились своего: каждый соперник действует по-своему – порой даже кажется, что играешь в онлайне.

Ни одна гонка в GRiD не обходится без столкновений. Соперники сами не прочь врезаться в тебя, вытолкнуть с трассы или агрессивно защищать позицию, хлопая калиткой. Если очень сильно врезаться в соперника, он становится заклятым врагом – и в дальнейшем действует по отношению к тебе максимально недружелюбно.

Из GRiD Autosport сюда пришла система работы в команде. По ходу гонок напарника, (который выступает на машине в таких же цветах, как у тебя) можно попросить атаковать соперника или попытаться придержать его. А если врезаться в своего коллегу, то он в будущем откажется выполнять приказы. Звучит здорово – но всё же в Autosport наличие напарника имело смысл, поскольку гонки могли длиться очень долго и помощь товарища по команде могла серьезно сказаться на итоговом результате. Здесь же, на дистанции в три круга, эта особенность видится рудиментарной.

Тем не менее, водить в GRiD весело. Физика в игре достаточно аркадная и даже не претендует на звание симуляторной, но каких-то неприятных сюрпризов в себе не таит. Машинам с передним приводом не хватает поворачиваемости, а заднеприводным – стабильности. Прототипы из IMSA и машины GT3 приклеиваются к земле, а тяжеленные масл-кары с трудом заходят в повороты. Игра поддерживает все актуальные модели игровых рулей, но справиться с машинами не составит труда и с простым геймпадом, настроив игровые помощники на свой вкус. 

Скриншот игры GRiD

Скриншот игры GRiD

Фото: Codemasters

Скриншот игры GRiD

Скриншот игры GRiD

Фото: Codemasters

Сейчас новая GRiD больше похожа на сделанную в короткие сроки игру, которой только предстоит обрастать новым контентом. Режим карьеры нисколько не мотивирует выходить на старт очередной гонки, которая закончится спустя пять минут – и вообще выглядит так, будто его перенесли из какой-то мобильной игры.

В целом GRiD действительно можно считать перезапуском серии. От прошлых частей игра серьезно отличается по всей своей концепции – даже несмотря на сохранившийся на трассах градус безумия. Она вряд ли подойдет тем, кто любит часами подбирать настройки к машине и выстраивать тактику на гонку. Но если после тяжелого рабочего дня вы хотите включить приставку и пару часов погонять с геймпадом, расслабившись на диване и наслаждаясь красивой картинкой – вам должно понравиться.

Читайте также:

Следующая новость
Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Предыдущая новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Следующая новость

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия eSports
Автор Денис Буденков

eSports Следующая сессия

Porsche Esports Challenge Russia,

Porsche Esports Challenge Russia,

26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
27 дней

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

3
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

4
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

5
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Самое важное:

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
eSpt

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
eSpt

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports

Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD
eSpt

Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia
eSpt

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.