Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD

В начале нулевых Codemasters взорвала мир гоночных симуляторов серией игр ToCA Race Driver – эти игры были не просто симуляторами, а настоящим гоночным приключением. Там было всё, чем можно заинтересовать поклонника гонок: и сюжет, и путь от младших серий к самым престижным, и полный набор самых разных классов автомобилей, и достойная физика.

Новая эра началась в 2008 году после появления свежего поколения игровых консолей и с выходом идейного продолжения ToCa – гоночного симулятора Race Driver: GRID.

Новинка вобрала в себя все лучшие идеи из прошлых частей и была максимально тепло встречена поклонниками жанра – и в то же время стала более массовой. Она поражала воображением своим автопарком и трассами, вывела модель повреждений машин на новый уровень, а также была весьма снисходительна к новичкам. Именно Race Driver: GRID познакомила многих геймеров с настоящим автоспортом и показала, что гонки по кольцевым трассам могут быть веселыми. А возможность проехать «24 часа Ле-Мана» в реальном времени некоторые вспоминают до сих пор.

Сколь успешной получилась первая часть – столь провальной стала GRiD 2, вышедшая в 2013-м. Тогда в Codemasters взяли курс на работу для максимально широкой аудитории (таким путем студия пошла со многими своими проектами) и во многих аспектах упростили игру. На этом разработчики обожглись и год спустя представили новую часть с подзаголовком Autosport, которая немногим отличалась от GRiD 2, но по духу была близка к ToCA Race Driver. Былого успеха у фанатов гонок эта версия не снискала. Новую игру из знаменитой гоночной серии пришлось ждать пять лет.

Почувствуй себя Алонсо

Codemasters анонсировала новую игру в конце весны 2019 года, назвала ее просто – GRiD – представив ее в качестве перезапуска всей серии, и назначила релиз на осень. Время для выхода игры было весьма удачным, поскольку в этом году у нее совершенно не было соперников – даже выход новой части Forza Motorsport перенесли на 2020-й. Ожидания от GRiD были довольно высоки, а на игровых выставках пресса пестрила хвалебными отзывами и высокими оценками. На деле же оказалось, что GRiD едва ли сможет привлечь поклонников тех геймеров, которые уже наигрались в последние части Gran Turismo и Forza.

Начинается GRiD с яркого кинематографичного представления. Сначала соперников предстоит одолеть на Corvette из GT3 на сверкающей огнями шанхайской трассе, потом игрок попадает за руль машины NASCAR, над которой перелетает попавший в аварию автомобиль другого гонщика – а затем попадает на дождевой «Брэндс-Хэтч» в туринговую гонку на VW Golf. К сожалению, эта вступительная часть игры так и остается самым ярким воспоминанием даже после прохождения самой последней гонки в карьере.

Режим карьеры в GRiD максимально прост. Он представляет из себя набор заездов без какой-либо внятной цели: выиграл гонку, получил призовые, поехал в следующей такой же гонке. Все заезды длятся какие-то жалкие три-четыре круга, поэтому о марафонских гонках или пит-стопах можно сразу забыть.

Скриншот игры GRiD Фото: Codemasters

В автопарк игры входит уйма машин различных классов. Тут и машины Supercars, и гоночные масл-кары, и спортивная JDM-классика, и даже Ferrari 330 P4 и Ford GT – главные герои фильма «Ford против Ferrari», который скоро появится в прокате. Есть даже чемпионская Renault R26 Фернандо Алонсо и Cadillac DPi, на котором испанец выиграл «24 часа Дайтоны».

Правда, чтобы выгуливать все эти автомобили, придется кататься по одним и тем же трассам. Всего в игре 13 автодромов – и это до ужаса мало для современной гоночной игры. Спустя несколько часов геймплея ездить по одним и тем же местам в очень коротких гонках сильно наскучивает. Хотя визуально GRiD очень красивая – особенно в ночных дождевых гонках на городских улицах. Просто взгляните на скриншоты.

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К слову, об Алонсо. Codemasters позиционировала Фернандо как официального консультанта GRiD и посла игры. Разработчики утверждали, что испанец сильно помог им в создании проекта и вообще внес весомый вклад как опытный и разносторонний гонщик. Однако результаты этого сотрудничества что-то не впечатляют.

В игре есть целая серия заездов, посвященная Алонсо. В числе прочего там предстоит сражаться на машинах британской Формулы 1000 (мы тоже впервые узнали о такой!) – а в конце выйти на старт против Фернандо и чемпионки W Series Джейми Чедвик на Renault R26. На этом всё – плюс почти каждую машину можно покрасить в цвета киберспортивной команды Алонсо FA Racing, а логотипы бренда Kimoa встречаются повсюду и висят на каждой трассе. По каким вопросам Алонсо консультировал создателей игры (учитывая, что физическую модель поведения машин трудно назвать реалистичной) – остается загадкой.

Скриншот игры GRiD Фото: Codemasters

Скрипят тормоза, дымятся колеса

Начиная с игры 2008 года GRiD всегда была про жесткую и бескомпромиссную борьбу на трассе. В новой игре этот принцип вышел на новый уровень с помощью алгоритма «Немезида».

Разработчики стремились к тому, чтобы каждый виртуальный соперник на трассе обладал своими чертами характера – и создали более четырех сотен паттернов поведения. По ощущениям, создатели добились своего: каждый соперник действует по-своему – порой даже кажется, что играешь в онлайне.

Ни одна гонка в GRiD не обходится без столкновений. Соперники сами не прочь врезаться в тебя, вытолкнуть с трассы или агрессивно защищать позицию, хлопая калиткой. Если очень сильно врезаться в соперника, он становится заклятым врагом – и в дальнейшем действует по отношению к тебе максимально недружелюбно.

Из GRiD Autosport сюда пришла система работы в команде. По ходу гонок напарника, (который выступает на машине в таких же цветах, как у тебя) можно попросить атаковать соперника или попытаться придержать его. А если врезаться в своего коллегу, то он в будущем откажется выполнять приказы. Звучит здорово – но всё же в Autosport наличие напарника имело смысл, поскольку гонки могли длиться очень долго и помощь товарища по команде могла серьезно сказаться на итоговом результате. Здесь же, на дистанции в три круга, эта особенность видится рудиментарной.

Тем не менее, водить в GRiD весело. Физика в игре достаточно аркадная и даже не претендует на звание симуляторной, но каких-то неприятных сюрпризов в себе не таит. Машинам с передним приводом не хватает поворачиваемости, а заднеприводным – стабильности. Прототипы из IMSA и машины GT3 приклеиваются к земле, а тяжеленные масл-кары с трудом заходят в повороты. Игра поддерживает все актуальные модели игровых рулей, но справиться с машинами не составит труда и с простым геймпадом, настроив игровые помощники на свой вкус.

Скриншот игры GRiD Фото: Codemasters Скриншот игры GRiD Фото: Codemasters

Сейчас новая GRiD больше похожа на сделанную в короткие сроки игру, которой только предстоит обрастать новым контентом. Режим карьеры нисколько не мотивирует выходить на старт очередной гонки, которая закончится спустя пять минут – и вообще выглядит так, будто его перенесли из какой-то мобильной игры.

В целом GRiD действительно можно считать перезапуском серии. От прошлых частей игра серьезно отличается по всей своей концепции – даже несмотря на сохранившийся на трассах градус безумия. Она вряд ли подойдет тем, кто любит часами подбирать настройки к машине и выстраивать тактику на гонку. Но если после тяжелого рабочего дня вы хотите включить приставку и пару часов погонять с геймпадом, расслабившись на диване и наслаждаясь красивой картинкой – вам должно понравиться.