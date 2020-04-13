Геймер проехал на машине Формулы 1 по виртуальной трассе из Lego
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Известный стример и симрейсер aarava нашел необычный автодром в компьютерной игре Assetto Corsa. Трасса сделана из элементов конструктора Lego
В игре Asetto Corsa можно найти многое. Даже гоночную трассу из конструктора Lego. С кубиками, Lego-человечками и всеми остальными атрибутами знаменитого конструктора. А теперь поместим туда Ferrari Формулы 1:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Автор
|Кёлеш Иштван Акош
Геймер проехал на машине Формулы 1 по виртуальной трассе из Lego
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