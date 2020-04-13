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eSports / Новости

Геймер проехал на машине Формулы 1 по виртуальной трассе из Lego

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Геймер проехал на машине Формулы 1 по виртуальной трассе из Lego
Автор:
, редактор
13 апр. 2020 г., 01:05

Известный стример и симрейсер aarava нашел необычный автодром в компьютерной игре Assetto Corsa. Трасса сделана из элементов конструктора Lego

В игре Asetto Corsa можно найти многое. Даже гоночную трассу из конструктора Lego. С кубиками, Lego-человечками и всеми остальными атрибутами знаменитого конструктора. А теперь поместим туда Ferrari Формулы 1:

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Серия Формула 1 , eSports
Автор Кёлеш Иштван Акош

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