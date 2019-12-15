Геймер из Словении выиграл турнир McLaren Shadow
Финалистам пришлось не только гоняться на виртуальных трассах, но и показать себя за рулем настоящего спорткара McLaren.
В Уокинге завершился второй сезон киберспортивного первенства McLaren Shadow. В нем приняли участие несколько сотен тысяч геймеров, и шестеро лучших прошли в финал соревнований.
Последний раунд длился в течение недели. Участникам предстояло выступать не только на симуляторах (заезды проходили в Forza Motorsport 7, Real Racing 3, Assetto Corsa и rFactor 2), но и демонстрировать свои способности за рулем реального McLaren Automotive 570S GT4 на трассе в Дансфолде. Финал турнира транслировался из Уокинга в прямом эфире (соперником геймеров даже выступил Ландо Норрис).
Лучшим в итоге оказался 21-летний студент-геймдизайнер Кевин Сигги Ребернак из Словении. Победа в турнире даст ему шанс войти в тренировочную систему McLaren и гарантирует место в ее киберспортивной команде. На сайте проекта сказано, что он получит «уникальный опыт в автоспорте, включая поездки на гонки Ф1, эксклюзивный доступ к закулисью McLaren, а также оборудование для сим-гонок».
В шестерку также вошел 33-летний немецкий геймер Ян Саатоф, который пользуется инвалидной коляской и соревнуется без педалей на специально адаптированной установке.
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Фото: McLaren
Об этой статье
|Серия
|eSports
|Автор
|Денис Буденков
Геймер из Словении выиграл турнир McLaren Shadow
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