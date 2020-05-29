Городская трасса в Бруклине станет местом проведения ближайшего этапа виртуального турнира Формулы Е Race at Home Challenge Esports. Кибергонка состоится в ближайший уик-энд. В преддверии заезда экскурсию по трассе в Нью-Йорке для нас провел пилот команды Mercedes Ник де Врис.

Повороты 1, 2 и 3

Нью-йоркская трасса задает пилотам несколько ребусов. На ней кочковатое покрытие, а в нескольких местах приходится проезжать по закрашенным линиям. Из-за этого уровень сцепления с асфальтом всю дорогу меняется. Вдобавок, гонка начинается на второй прямой, между пятым и шестым поворотом.

Однако нормальный круг начинается с узкого левого поворота, за которым следуют два правых поворота на 90 градусов. На подходе к первому виражу пилоты вжимаются в стену с правого края, чтобы зайти как можно шире. И им приходится быть осторожными, чтобы избежать недостаточной поворачиваемости.

«Весь первый сектор очень техничен и связан между собой, – говорит действующий чемпион Формулы 2 Ник де Врис. – Прохождение первого поворота прямо влияет на то, как ты поедешь во втором и третьем. В нем важно поймать ритм для двух подряд поворотов направо».

Повороты 4 и 5

После короткого отрезка пилоты вновь подъезжают к правому повороту, а через более быстрый пятый вираж вылетают на прямую, обозначающую середину трассы.

«Четвертый поворот – это небольшой изгиб, из которого важно хорошо выйти для набора скорости на прямой, – продолжает де Врис. – В пятом мы едем почти на полной скорости, лишь слегка приподнимая ногу с педали».

Повороты 6 и 7

Вторая прямая лежит в тени зданий, находящихся по периметру трассы. Перед левым поворотом №6 идет длинная зона торможения. В самом повороте пилотов ждет большой поребрик с внутренней стороны. Его можно перепрыгнуть, но есть риск потерять контроль над машиной перед сразу же надвигающимся правым поворотом №7.

«Шестой поворот довольно сложен. Из пятого ты выезжаешь прижатым к левой стороне трассы, а перед шестым на торможении смещаешься вправо. Так что там легко оборонять позицию – никто не обгонит по внешней траектории», – говорит де Врис.

Повороты 8, 9 и 10

Восьмой поворот представляет собой едва заметный изгиб направо. В нем вы набираете темп перед левым 90-градусным поворотом №9. Именно там Оливер Терви разбил машину на тренировке и сломал запястье. Правда, авария произошла на предыдущей конфигурации бруклинской трассы.

«Восьмой поворот я бы и поворотом не назвал. А в девятом очень неровная поверхность, что его усложняет. Там трудно так расположить машину, чтобы хорошо сориентироваться».

После этого трасса закольцовывается в правой шпильке десятого поворота. Она весьма узкая и имеет одну траекторию прохождения, из-за чего, по мнению де Вриса, в этом месте легко защищаться.

Повороты 11, 12, 13 и 14

Финальный сектор трассы гораздо быстрее. Там всего одна существенная зона торможения – на подходе к правому 90-градусному повороту №11. А потом вы на полной скорости несетесь к финишу.

«11-й поворот кажется мне весьма похожим на девятый, – говорит де Врис. – Потом идет шикана и очень быстрый поворот налево, который возвращает тебя на главную прямую. И шикана, и последний поворот крайне важны для хорошей скорости в конце круга. Хороший выход из шиканы помогает в 14-м повороте».

Пятый этап Race at Home Challenge можно будет посмотреть в социальных сетях Формулы Е, а также на «Моторспорт.ТВ».