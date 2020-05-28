Гасли тоже поедет в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
Пьер присоединился к Ферстаппену и Норрису
Напарник Даниила Квята по AlphaTauri Пьер Гасли стал очередным пилотом Формулы 1, который заявился для участия в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Вместе с гонщиками Формулы Е Стоффелем Вандорном и Жаном-Эриком Вернем француз выступит за команду Veloce Esports.
Гонку совместно проведут организаторы «Ле-Мана» из ACO, чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и Motorsport Games. Она пройдет на платформе игры rFactor 2 13-14 июня, когда должна была пройти настоящая гонка.
Гасли и Вернь составят один экипаж Veloce вместе с Ярно Опмеером и Айзеком Гиллисеном. Вандорн поедет с Норманом Нато, Имоном Мерфи и 14-летним гонщиком академии Veloce Томеком Пораджишем.
Все машины Veloce поедут в классе LMP2. Там же выступят пилоты Ф1 Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, которые поедут за команду Team Redline.
Бывшие пилоты Ф1 Фелипе Масса и Джанкарло Физикелла выступят в классе GTE.
Виртуальный марафон в Ле-Мане в полном объеме будет показывать видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|eSports
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Автор
|Джош Суттил