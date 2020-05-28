Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

Гасли тоже поедет в виртуальных «24 часах Ле-Мана»

Поделились
Комментарии
Гасли тоже поедет в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
Автор:
, журналист
28 мая 2020 г., 14:05

Пьер присоединился к Ферстаппену и Норрису

Напарник Даниила Квята по AlphaTauri Пьер Гасли стал очередным пилотом Формулы 1, который заявился для участия в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Вместе с гонщиками Формулы Е Стоффелем Вандорном и Жаном-Эриком Вернем француз выступит за команду Veloce Esports. 

Гонку совместно проведут организаторы «Ле-Мана» из ACO, чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и Motorsport Games. Она пройдет на платформе игры rFactor 2 13-14 июня, когда должна была пройти настоящая гонка.

Гасли и Вернь составят один экипаж Veloce вместе с Ярно Опмеером и Айзеком Гиллисеном. Вандорн поедет с Норманом Нато, Имоном Мерфи и 14-летним гонщиком академии Veloce Томеком Пораджишем.

Все машины Veloce поедут в классе LMP2. Там же выступят пилоты Ф1 Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, которые поедут за команду Team Redline. 

Бывшие пилоты Ф1 Фелипе Масса и Джанкарло Физикелла выступят в классе GTE.

Виртуальный марафон в Ле-Мане в полном объеме будет показывать видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

Следующая новость
Ферстаппен и Норрис станут напарниками в виртуальном «Ле-Мане»

Предыдущая новость

Ферстаппен и Норрис станут напарниками в виртуальном «Ле-Мане»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Пьер Гасли
Автор Джош Суттил

Самое читаемое

1
Формула 1

Ну и днища. Как регламент-2021 замедлит машины Формулы 1

2
Формула 1

Вольф и Феттель в Aston Martin. Кому это нужно и к чему приведет

3
Формула 1

От Феттеля ждут нарушений приказов Ferrari

4
Формула 1

Боттас в Red Bull или Renault. Куда отправится пилот Mercedes

5
Формула 1

Уволенный из Ferrari инженер получил повышение в Mercedes

47мин

Последние видео

Виртуальная Формула Е в Берлине. Прямой эфир 01:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е в Берлине. Прямой эфир

50 участников виртуального Ле-Мана 00:31
eSports

50 участников виртуального Ле-Мана

Виртуальный Суперкубок Porsche, 3 этап 02:00:00
eSports

Виртуальный Суперкубок Porsche, 3 этап

Виртуальный NASCAR. Кибергонка в Мид-Огайо, онлайн-трансляция 01:00:00
eSports

Виртуальный NASCAR. Кибергонка в Мид-Огайо, онлайн-трансляция

Виртуальный NASCAR в Нью-Гэмпшире: лучшие моменты 02:17
eSports

Виртуальный NASCAR в Нью-Гэмпшире: лучшие моменты

Самое важное:

Гасли тоже поедет в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
eSpt

Гасли тоже поедет в виртуальных «24 часах Ле-Мана»

Ферстаппен и Норрис станут напарниками в виртуальном «Ле-Мане»
eSpt

Ферстаппен и Норрис станут напарниками в виртуальном «Ле-Мане»

Соперники по Формуле Е поддержали Абта и пригрозили киберсерии
FE

Соперники по Формуле Е поддержали Абта и пригрозили киберсерии

Гонщика уволили из команды за жульничество в кибергонке
FE

Гонщика уволили из команды за жульничество в кибергонке

Расселл выиграл кибергонку Ф1 в Монако, Гутьеррес впечатал Леклера в барьер
eSpt

Расселл выиграл кибергонку Ф1 в Монако, Гутьеррес впечатал Леклера в барьер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.