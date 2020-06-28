Французский дебютант выиграл третий этап виртуального ралли-кросса
Сильнейшим на шведской трассе «Хельес» неожиданно стал Джонатан Пайе – его соперники по финалу запомнились лишь постоянными авариями
Динамические изменения погоды обострили интригу на очередном этапе кибергонок. Большую часть дня условия оставались сухими, но перед решающими заездами начался ливень. Это изменило расстановку сил и лишило преимущества победителя предыдущего этапа Тома Бломквиста, который и в Швеции был быстрейшим на сухой трассе.
В итоге британец сразу после старта финала оказался в грандиозном завале из четырех машин – избежать его удалось лишь французу Джонатану Пайе. По сути, этот момент и стал решающим – Пайе смог получить преимущество и в итоге стать сильнейшим.
Стоит отметить, что Джонатан является продолжателем гоночной династии, его отец Жан-Люк выиграл в ралли-кроссе 11 национальных титулов и стал сильнейшим в Европе в 1993 году. Пайе-младший изредка стартует в WRX (на фото выше его выступление на этапе 2019 года), но куда больше известен как симрейсер. До этого уик-энда он не участвовал в официальном кибертурнире.
В погоне за французом по ходу финальной гонки его соперники устроили еще несколько серьезных аварий, а судьи после финиша раздали пару штрафов. В итоге вторым стал действующий чемпион мира Тимми Хансен, третьим – его брат Кевин.
Россиянин Матвей Фуражкин не попал в десятку сильнейших – по итогам квалификационных гонок он заработал столько же очков, сколько пилот на десятом месте, но остался за чертой полуфиналов по дополнительным показателям.
Перед решающим этапом виртуального ралли-кросса Тимми Хансен вышел в лидеры общего зачета с 74 очками. У ставшего в Швеции четвертым Бломквиста 65 очков, у Кевина Хансена – 62.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс , eSports
|Пилоты
|Джонатан Пайе
|Автор
|Александр Кабановский