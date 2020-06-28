Динамические изменения погоды обострили интригу на очередном этапе кибергонок. Большую часть дня условия оставались сухими, но перед решающими заездами начался ливень. Это изменило расстановку сил и лишило преимущества победителя предыдущего этапа Тома Бломквиста, который и в Швеции был быстрейшим на сухой трассе.

В итоге британец сразу после старта финала оказался в грандиозном завале из четырех машин – избежать его удалось лишь французу Джонатану Пайе. По сути, этот момент и стал решающим – Пайе смог получить преимущество и в итоге стать сильнейшим.

Стоит отметить, что Джонатан является продолжателем гоночной династии, его отец Жан-Люк выиграл в ралли-кроссе 11 национальных титулов и стал сильнейшим в Европе в 1993 году. Пайе-младший изредка стартует в WRX (на фото выше его выступление на этапе 2019 года), но куда больше известен как симрейсер. До этого уик-энда он не участвовал в официальном кибертурнире.

В погоне за французом по ходу финальной гонки его соперники устроили еще несколько серьезных аварий, а судьи после финиша раздали пару штрафов. В итоге вторым стал действующий чемпион мира Тимми Хансен, третьим – его брат Кевин.

Россиянин Матвей Фуражкин не попал в десятку сильнейших – по итогам квалификационных гонок он заработал столько же очков, сколько пилот на десятом месте, но остался за чертой полуфиналов по дополнительным показателям.

Перед решающим этапом виртуального ралли-кросса Тимми Хансен вышел в лидеры общего зачета с 74 очками. У ставшего в Швеции четвертым Бломквиста 65 очков, у Кевина Хансена – 62.