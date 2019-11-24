Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности
Поделились
Комментарии
Создатели популярной мобильной игры Real Racing 3 показали видео с игровым процессом гонок Формулы 1.
Гонки Формулы 1 впервые появятся в игре, которая не создавалась по лицензии чемпионата мира, и дебютируют в Real Racing 3 на iOS и Android по ходу финального Гран При сезона в Абу-Даби.
В Real Racing 3 появятся все машины сезона-2019, а геймеры получат возможность выбрать, за какого из пилотов играть.
Прежде чем начать выступления в виртуальной Ф1, игрокам предстоит пройти обучающую серию Formula 1 Academy. Затем, появится доступ к различным режимам игры – геймерам дадут даже погоняться за рулем машины безопасности Mercedes-AMG GT R.
Также разработчики Real Racing 3 опубликовали геймплей с виртуальной «Яс-Марины»:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Автор
|Денис Буденков
Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности
Поделились
Комментарии
eSports Следующая сессия
26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
30 дней
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу