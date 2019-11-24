Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности

Гонки Формулы 1 впервые появятся в игре, которая не создавалась по лицензии чемпионата мира, и дебютируют в Real Racing 3 на iOS и Android по ходу финального Гран При сезона в Абу-Даби.

В Real Racing 3 появятся все машины сезона-2019, а геймеры получат возможность выбрать, за какого из пилотов играть.

Прежде чем начать выступления в виртуальной Ф1, игрокам предстоит пройти обучающую серию Formula 1 Academy. Затем, появится доступ к различным режимам игры – геймерам дадут даже погоняться за рулем машины безопасности Mercedes-AMG GT R.

Также разработчики Real Racing 3 опубликовали геймплей с виртуальной «Яс-Марины»: