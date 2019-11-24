Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности

Поделились
Комментарии
Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности
Автор:
24 нояб. 2019 г., 08:40

Создатели популярной мобильной игры Real Racing 3 показали видео с игровым процессом гонок Формулы 1.

Гонки Формулы 1 впервые появятся в игре, которая не создавалась по лицензии чемпионата мира, и дебютируют в Real Racing 3 на iOS и Android по ходу финального Гран При сезона в Абу-Даби.

В Real Racing 3 появятся все машины сезона-2019, а геймеры получат возможность выбрать, за какого из пилотов играть.

Прежде чем начать выступления в виртуальной Ф1, игрокам предстоит пройти обучающую серию Formula 1 Academy. Затем, появится доступ к различным режимам игры – геймерам дадут даже погоняться за рулем машины безопасности Mercedes-AMG GT R.

 

 

Также разработчики Real Racing 3 опубликовали геймплей с виртуальной «Яс-Марины»:

 
Следующая новость
Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport

Предыдущая новость

Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Денис Буденков

eSports Следующая сессия

Porsche Esports Challenge Russia,

Porsche Esports Challenge Russia,

26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
30 дней

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

20 самых впечатляющих прорывов на подиум в истории Ф1 – включая Сайнса в Бразилии

3
Формула 1

«Мне было восемь, когда я столкнулся со смертью на трассе». Хэмилтон об опасности гонок

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: почему Генри Форд и Энцо Феррари стали врагами

5
Формула 1

Чем помогла авария в Спа и сложно ли работать с Кими. Большое интервью Джовинацци

Самое важное:

Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности
eSpt

Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности

Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport
eSpt

Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport

Хэмилтон проиграл престижную кибергонку обозревателю Motorsport.com
eSpt

Хэмилтон проиграл престижную кибергонку обозревателю Motorsport.com

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
eSpt

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
eSpt

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.