Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
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В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.
Создатели Real Racing 3 выпустили короткий видеоролик, анонсирующий появление в игре Формулы 1.
Результатами сотрудничества с Ф1 пообещали поделиться в скором времени. Пока известно лишь то, что в игре появятся все машины и пилоты сезона-2019, а также трассы «Яс-Марина» и «Сильверстоун».
Важно отметить, что Формула 1 впервые появляется мобильной в игре, которая выпускалась не по лицензии чемпионата. Сейчас на Android и iOS единственными играми с лицензией являются F1 2016 и прошлогодняя F1 Mobile Racing – обе выпущены компанией Codemasters.
Условно-бесплатная Real Racing 3 вышла на устройствах iOS и Android в 2013 году. С тех пор игра регулярно пополняется новым контентом и остается одной из самых популярных мобильных гонок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Автор
|Денис Буденков
Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
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