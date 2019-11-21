Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

Создатели Real Racing 3 выпустили короткий видеоролик, анонсирующий появление в игре Формулы 1.

Результатами сотрудничества с Ф1 пообещали поделиться в скором времени. Пока известно лишь то, что в игре появятся все машины и пилоты сезона-2019, а также трассы «Яс-Марина» и «Сильверстоун».

Важно отметить, что Формула 1 впервые появляется мобильной в игре, которая выпускалась не по лицензии чемпионата. Сейчас на Android и iOS единственными играми с лицензией являются F1 2016 и прошлогодняя F1 Mobile Racing – обе выпущены компанией Codemasters.

Условно-бесплатная Real Racing 3 вышла на устройствах iOS и Android в 2013 году. С тех пор игра регулярно пополняется новым контентом и остается одной из самых популярных мобильных гонок.