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Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

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Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
Автор:
21 нояб. 2019 г., 07:41

В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.

Создатели Real Racing 3 выпустили короткий видеоролик, анонсирующий появление в игре Формулы 1. 

Результатами сотрудничества с Ф1 пообещали поделиться в скором времени. Пока известно лишь то, что в игре появятся все машины и пилоты сезона-2019, а также трассы «Яс-Марина» и «Сильверстоун».

Важно отметить, что Формула 1 впервые появляется мобильной в игре, которая выпускалась не по лицензии чемпионата. Сейчас на Android и iOS единственными играми с лицензией являются F1 2016 и прошлогодняя F1 Mobile Racing – обе выпущены компанией Codemasters.

 

 

Условно-бесплатная Real Racing 3 вышла на устройствах iOS и Android в 2013 году. С тех пор игра регулярно пополняется новым контентом и остается одной из самых популярных мобильных гонок.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Денис Буденков

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Porsche Esports Challenge Russia,

Porsche Esports Challenge Russia,

26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
27 дней

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