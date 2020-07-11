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Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При

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Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1
11 июл. 2020 г., 12:02

Росс Браун отчитался о большой востребованности Гран При Австрии в интернете

«Мы получили феноменальный охват в плане телевизионных трансляций. Цифры очень высоки, особенно в социальных сетях». Так спортивный директор Формулы 1 Росс Браун оценил популярность Гран При Австрии – первого этапа сезона-2020.

В качестве причины столь высоких показателей Браун назвал кибергонки, которые Ф1 устраивала весной и летом. В виртуальном чемпионате приняли участие несколько действующих гонщиков: среди них были Шарль Леклер, Ландо Норрис. Валттери Боттас и Николя Латифи. Чемпионом киберсезона стал пилот Williams Джордж Расселл.

«Что сделали виртуальные гонки – так это познакомили болельщиков с гонщиками, – заявил Росс Браун – Фанаты узнали, что за люди участвуют в Гран При. Зрители смогли увидеть человеческую часть наших пилотов».

Одним из самых узнаваемых участников киберсезона стал Ландо Норрис. Благодаря своим шуткам и непосредственному поведению британец привлек новых подписчиков. Правда, вскоре Норрис потерял часть аудитории: болельщики начали отписываться от Ландо, когда узнали, что спортсмен поддержал демонстрантов, выступающих под лозунгом «Жизни черных важны».

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На территории России Гран При Австрии также получил непривычно большой охват. В первый раз за 10 лет на общедоступном бесплатном канале показали все сессии в рамках гоночного уик-энда: «Матч ТВ» продемонстрировал в прямом эфире не только гонку с квалификацией, но и все тренировочные сессии. Второй этап на «Ред Булл Ринге» показывают уже в более традиционном формате: эфир свободных заездов Гран При Штирии переехал на платный канал «Матч! Арена».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Росс Браун
Автор Антон Погорельский

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