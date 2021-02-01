В прошлом году компьютерный чемпионат Ф1 стал для болельщиков альтернативой во время отсутствия реальных Гран При из-за коронавируса. Если прежде киберсерия была исключительно уделом симрейсеров, то в 2020-м на старт вышли многие реальные пилоты, а чемпионом стал Джордж Расселл.

Новый сезон виртуальных гонок стартовал в последний уик-энд января – к сожалению, из-за технических проблем Расселл в последний момент вынужден был отказаться от выступлений, и команда заменила его испанским стримером Алехандро Пересом.

Перед главной гонкой состоялся 5-круговой спринт, в котором сильнейшим стал киберчемпион 2019 года Давиде Тоницца, а его новый партнер по Ferrari, перешедший из Mercedes Брендон Ли финишировал третьим.

Протокол спринта позволил сформировать основную решетку: с первого ряда в заезде протяженностью 36 кругов стартовали пилот Ferrari Маркус Армстронг и выступающий за Mercedes Энтони Дэвидсон. Еще один гонщик Скудерии Артур Леклер начинал борьбу третьим.

Главным «героем» старта стал голландский мотокроссмен Джеффри Херлингс. Выступая за Red Bull в ранге приглашенной звезды, он был на решетке последним – а в первом повороте нажал на тормоз так поздно, что выбил нескольких соперников и испортил гонку другим.

Вскоре после этого Дэвидсон – у которого, похоже, были проблемы с соединением – ошибся во втором повороте, а затем и вовсе улетел с трассы. Гонку возглавила пара Ferrari. Армстронг и Леклер стали отрываться от преследователей, уже на втором круге поменялись позициями, а судьи тем временем стали щедро раздавать 3-секундные штрафы за нарушение пределов трассы.

По ходу гонки отличный темп показали пилоты Haas – за американцев ехали родные братья Энцо и Пьетро Фиттипальди. К пятому кругу, пройдя популярного симрейсера Джимми Бродбента, они поднялись на третью и четвертую позиции.

Развязка наступила уже после пит-стопов, за восемь кругов до финиша. Энцо, ставший к тому времени вторым, с контактом прошел Леклера в споре за лидерство во втором повороте – эпизод вышел очень похожим на дуэль Макса Ферстаппена с Шарлем Леклером в реальной гонке 2019 года.

Артур пробовал контратаковать, дело вновь дошло до контакта, но в итоге монегаск все же остался позади соперника.

Более того, финишировав на трассе вторым, гонщик Ferrari из-за штрафов откатился еще на строчку вниз, пропустив Стоффеля Вандорна из Mercedes.

Алекс Элбон пробился из самого конца пелотона на четвертое место, старший Фиттипальди и Армстронг замкнули шестерку.

Отдельного упоминания заслуживает вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Он давно и всерьез увлекается кибергонками, а в этот раз стартовал пятым и какое-то время занимал на трассе четвертую позицию. В самом конце соперники все же оттеснили голкипера на десятое место, но именно он стал на «Ред Булл Ринге» автором лучшего круга.

Видео с лучшими моментами прошедшей виртуальной гонки вы можете увидеть здесь.

Итоги 1 этапа киберспортивной Формулы 1:

Дополнительная информация: Серхио Лийо