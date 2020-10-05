Финишировал кибергоночный турнир Lada

Состоялся шестой заключительный этап виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который проходит при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Основное внимание зрителей было приковано к двум гонкам первого дивизиона, пилоты которых в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. В дуэте с Сергеем Беднаруком специальным гостем прямого эфира стал чемпион в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок, заводской пилот команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

Последний этап чемпионата закончился убедительной победой гонщиков, выступающих за заводскую команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Весь подиум в двух гонках достался Егору Огородникову, Александру Галахову и Кириллу Антонову. После победы на российском этапе Кирилл Антонов сумел создать комфортное преимущество в личном зачете. Перед гонкой на Сепанге пилот из Твери опережал ближайших соперников (в лице партнеров по команде) более чем на 100 баллов, но в розыгрыше еще оставалось 120 очков – и у каждого из трех претендентов был шанс их завоевать.

В обоих гонках победы были предопределены тем, как пилоты волжской марки провели старт и первые круги заездов. Особенно впечатляющим был прорыв Огородникова в начале второй гонки: москвич смог пробиться в топ-5, за один круг отыграв у соперников 10 позиций. После чего бросился в погоню за партнером по команде Александром Галаховым и на протяжении десяти кругов преследовал его на дистанции атаки. Роковая ошибка на выходе из последнего поворота допущенная Галаховым, позволила Огородникову оформить победный дубль на малазийской трассе.

Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50-е, стал пилот из Ижевска – Максим Санников.

«Невероятно рад! – прокомментировал свой успех Огородников. – Возлагал на финальную гонку большие надежды, потому что хотелось уйти на перерыв перед Гранд-финалом с хорошими впечатлениями. Два напряженных и очень эмоциональных заезда в борьбе с замечательной развязкой. Такие моменты запоминаются надолго. Жду и готовлюсь с Гранд-финалу, и верю, что смогу там выступить также».

«Хочу поблагодарить организаторов за великолепный чемпионат. Хоть мне удалось проявить себя только в последних двух этапах, они стали важными в моей карьере виртуального гонщика, – сказал после финиша Максим Санников. – Первый подиум и первая моя победа. Эмоции просто не передать словами, каждый должен это испытать. В следующем сезоне хочу бороться за такие же позиции, но только уже в первом дивизионе. Благодарю всех участников за корректную борьбу и увидимся на виртуальной трассе».

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Отборочные этапы чемпионата завершены, но впереди нас ждет Гранд-финал, который состоится в ноябре в Тольятти. Подробности на официальном портале чемпионата: http://game.raceroom.com/championships/56