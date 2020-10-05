Финишировал кибергоночный турнир Lada
Лучшими по итогам соревнований стали пилоты заводской команды отечественного производителя
Состоялся шестой заключительный этап виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который проходит при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Основное внимание зрителей было приковано к двум гонкам первого дивизиона, пилоты которых в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. В дуэте с Сергеем Беднаруком специальным гостем прямого эфира стал чемпион в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок, заводской пилот команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.
Последний этап чемпионата закончился убедительной победой гонщиков, выступающих за заводскую команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Весь подиум в двух гонках достался Егору Огородникову, Александру Галахову и Кириллу Антонову. После победы на российском этапе Кирилл Антонов сумел создать комфортное преимущество в личном зачете. Перед гонкой на Сепанге пилот из Твери опережал ближайших соперников (в лице партнеров по команде) более чем на 100 баллов, но в розыгрыше еще оставалось 120 очков – и у каждого из трех претендентов был шанс их завоевать.
В обоих гонках победы были предопределены тем, как пилоты волжской марки провели старт и первые круги заездов. Особенно впечатляющим был прорыв Огородникова в начале второй гонки: москвич смог пробиться в топ-5, за один круг отыграв у соперников 10 позиций. После чего бросился в погоню за партнером по команде Александром Галаховым и на протяжении десяти кругов преследовал его на дистанции атаки. Роковая ошибка на выходе из последнего поворота допущенная Галаховым, позволила Огородникову оформить победный дубль на малазийской трассе.
Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50-е, стал пилот из Ижевска – Максим Санников.
«Невероятно рад! – прокомментировал свой успех Огородников. – Возлагал на финальную гонку большие надежды, потому что хотелось уйти на перерыв перед Гранд-финалом с хорошими впечатлениями. Два напряженных и очень эмоциональных заезда в борьбе с замечательной развязкой. Такие моменты запоминаются надолго. Жду и готовлюсь с Гранд-финалу, и верю, что смогу там выступить также».
«Хочу поблагодарить организаторов за великолепный чемпионат. Хоть мне удалось проявить себя только в последних двух этапах, они стали важными в моей карьере виртуального гонщика, – сказал после финиша Максим Санников. – Первый подиум и первая моя победа. Эмоции просто не передать словами, каждый должен это испытать. В следующем сезоне хочу бороться за такие же позиции, но только уже в первом дивизионе. Благодарю всех участников за корректную борьбу и увидимся на виртуальной трассе».
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Отборочные этапы чемпионата завершены, но впереди нас ждет Гранд-финал, который состоится в ноябре в Тольятти. Подробности на официальном портале чемпионата: http://game.raceroom.com/championships/56
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