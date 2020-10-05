Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
3 дня
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

Финишировал кибергоночный турнир Lada

Поделились
Комментарии
Финишировал кибергоночный турнир Lada

Лучшими по итогам соревнований стали пилоты заводской команды отечественного производителя

Состоялся шестой заключительный этап виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который проходит при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Основное внимание зрителей было приковано к двум гонкам первого дивизиона, пилоты которых в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. В дуэте с Сергеем Беднаруком специальным гостем прямого эфира стал чемпион в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок, заводской пилот команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин. 

Последний этап чемпионата закончился убедительной победой гонщиков, выступающих за заводскую команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Весь подиум в двух гонках достался Егору Огородникову, Александру Галахову и Кириллу Антонову. После победы на российском этапе Кирилл Антонов сумел создать комфортное преимущество в личном зачете. Перед гонкой на Сепанге пилот из Твери опережал ближайших соперников (в лице партнеров по команде) более чем на 100 баллов, но в розыгрыше еще оставалось 120 очков – и у каждого из трех претендентов был шанс их завоевать. 

В обоих гонках победы были предопределены тем, как пилоты волжской марки провели старт и первые круги заездов. Особенно впечатляющим был прорыв Огородникова в начале второй гонки: москвич смог пробиться в топ-5, за один круг отыграв у соперников 10 позиций. После чего бросился в погоню за партнером по команде Александром Галаховым и на протяжении десяти кругов преследовал его на дистанции атаки. Роковая ошибка на выходе из последнего поворота допущенная Галаховым, позволила Огородникову оформить победный дубль на малазийской трассе.  

Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50-е, стал пилот из Ижевска – Максим Санников. 

«Невероятно рад! – прокомментировал свой успех Огородников. – Возлагал на финальную гонку большие надежды, потому что хотелось уйти на перерыв перед Гранд-финалом с хорошими впечатлениями. Два напряженных и очень эмоциональных заезда в борьбе с замечательной развязкой. Такие моменты запоминаются надолго. Жду и готовлюсь с Гранд-финалу, и верю, что смогу там выступить также». 

«Хочу поблагодарить организаторов за великолепный чемпионат. Хоть мне удалось проявить себя только в последних двух этапах, они стали важными в моей карьере виртуального гонщика, – сказал после финиша Максим Санников. – Первый подиум и первая моя победа. Эмоции просто не передать словами, каждый должен это испытать. В следующем сезоне хочу бороться за такие же позиции, но только уже в первом дивизионе. Благодарю всех участников за корректную борьбу и увидимся на виртуальной трассе». 

Читайте также:

Отборочные этапы чемпионата завершены, но впереди нас ждет Гранд-финал, который состоится в ноябре в Тольятти. Подробности на официальном портале чемпионата: http://game.raceroom.com/championships/56 

Читайте также:

Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada

Предыдущая новость

Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия eSports

Самое читаемое Сегодня

«Отстранить идиотов пожизненно». Баттона возмутила драка на картодроме
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Отстранить идиотов пожизненно». Баттона возмутила драка на картодроме

Марко назвал оставшиеся Гран При решающими для Элбона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал оставшиеся Гран При решающими для Элбона

Мнение: уход Honda в очередной раз показал важность Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: уход Honda в очередной раз показал важность Ferrari

Источник: спонсор Aston Martin настоял на розовом цвете в ливрее
Формула 1 Формула 1 / Новость

Источник: спонсор Aston Martin настоял на розовом цвете в ливрее

Итальянский картингист затеял массовую драку на чемпионате мира
Картинг Картинг / Новость

Итальянский картингист затеял массовую драку на чемпионате мира

В Aston Martin поняли, как вернуть Феттеля в форму
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin поняли, как вернуть Феттеля в форму

Ручник длиной полметра и воздух вместо бензина. Как управлять самой быстрой машиной русских гонок
СМП РСКГ СМП РСКГ / Самое интересное

Ручник длиной полметра и воздух вместо бензина. Как управлять самой быстрой машиной русских гонок

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года

Самое важное:

Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada
eSpt eSports / Анонс

Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada

Второй пакет дополнений для NASCAR HEAT 5 будет доступен 27 августа
NAS NASCAR / Новость

Второй пакет дополнений для NASCAR HEAT 5 будет доступен 27 августа

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате
eSpt eSports / Новость

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec
eSpt eSports / Новости Motorsport.com

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec

Самое читаемое

1
Формула 1

«Отстранить идиотов пожизненно». Баттона возмутила драка на картодроме

2
Формула 1

Марко назвал оставшиеся Гран При решающими для Элбона

20мин
3
Формула 1

Мнение: уход Honda в очередной раз показал важность Ferrari

4
Формула 1

Источник: спонсор Aston Martin настоял на розовом цвете в ливрее

5
Картинг

Итальянский картингист затеял массовую драку на чемпионате мира

Самое важное:

Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada
eSpt

Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada

Второй пакет дополнений для NASCAR HEAT 5 будет доступен 27 августа
NAS

Второй пакет дополнений для NASCAR HEAT 5 будет доступен 27 августа

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате
eSpt

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec
eSpt

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC
eSpt

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

Последние видео

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция 01:30:00
eSports

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция

Виртуальный NASCAR: 10 этап 02:00:00
eSports

Виртуальный NASCAR: 10 этап

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция 02:00:00
eSports

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир 02:00:00
eSports

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало 02:00:00
eSports

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.