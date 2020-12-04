Финал кибергоночной серии под эгидой Lada пройдет 9 декабря

9 декабря состоится финал гоночного киберспортивного турнира, который проводят марка LADA и LADA Sport ROSNEFT, заводская гоночная команда «АвтоВАЗа». О формате мероприятия его организаторы рассказали в специальном пресс-релизе:

«Приближается Гранд-финал крупнейшего киберспортивного события на территории СНГ. 9 декабря сильнейшие виртуальные гонщики страны сойдутся в очном противостоянии за звание чемпиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship сезона 2020.

К своему логическому окончанию подошел второй сезон виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA Sport ROSNEFT eChampionship. С июня по октябрь участники гонок сражались за рулем мощного 340-и сильного седана LADA Vesta Sport TCR. На точно таких же машинах в Российской серии кольцевых гонок, в самом быстром классе Туринг, выступали пилоты заводской команды LADA Sport ROSNEFT – Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, которые по итогам сезона 2020 стали чемпионами в личном и командном зачетах.

Календарь виртуального чемпионата был синхронизирован с этапами серии СМП РСКГ и проводился по традиции в двух зачетах – онлайн, где каждый симрейсер принимал участие в собственном кокпите, и офлайн, на автосимуляторах RaceRoom, в фан-зонах LADA Sport ROSNEFT на автодромах и в дилерских центрах LADA. Кульминацией чемпионата станет Гранд-финал, где в жаркой борьбе на киберспортивной арене Eclipse Gaming сойдутся 28 лучших виртуальных гонщиков со всей России.

«Гранд-Финал виртуального чемпионата станет завершением непростого сезона 2020, но при этом результаты заводской команды LADA Sport ROSNEFT великолепные – личные и командные победы во всех классах. Несмотря на то, что сезон был непростым, и по объективным и по субъективным причинам, для нас как организаторов он заканчивается наилучшим образом – проведением финального мероприятия с определением абсолютных чемпионов страны в двух зачетах» - отметил CEO RaceRoom Russland Дмитрий Солдатов.

Итак, что нас ждет 9 декабря:

· 14 автосимуляторов

· 28 лучших виртуальных гонщиков из России и стран СНГ

· специальные гости – участники финальных заездов

· вручение победителям призов и подарков от организаторов и партнеров Гранд-финала

Формат проведения мероприятия (время московское):

· практика (для участников) – 16:00-18:30

· брифинг (для участников) – 18:30-19:00

· старт трансляции – 19:00

· финальная гонка среди оффлайн финалистов – 19:10 – 19:45

· финальная гонка среди онлайн финалистов – 20:00 – 20:45

· награждение – 21:00

Все события на арене будет освещать постоянный комментатор чемпионата, спортивный журналист и ведущий, более десяти лет, работающий в самом широком диапазоне, от национальных гонок до финалов мировых гоночных серий – Сергей Беднарук.

Для зрителей будет организована прямая трансляция финальных гонок на страницах LADA Sport ROSNEFT Вконтакте и LADA в YouTube, а также на цифровой платформе «Моторспорт.ТВ».

P.S. Соревноваться участники финала будут на цифровой копии трассы в португальском Портимане.