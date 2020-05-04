Феттель провально дебютировал в кибергонках

Себастьян Феттель считается одним из самых консервативных пилотов Формулы 1. Четырехкратный чемпион мира часто выражает недовольство новыми болидами и, по собственным словам, не пользуется смартфонами и соцсетями. Однако длительная пауза в календаре Ф1, вызванная коронавирусом, вынудила даже Феттеля купить гоночный симулятор.

На прошедших выходных пилот Ferrari дебютировал в кибергонках на одной из гоночных платформ. Для старта немец выбрал ретросерию, где заезды проводились на болидах Brabham BT44 из 1970-х годов. Дебют Себастьяна в симрейсинге не удался.

За две гонки Феттель поучаствовал в двух авариях и финишировал на 12-м и 15-м местах. Победа в первом заезде досталась бывшему пилоту Формулы 1 Хуану-Пабло Монтойе, который опередил чемпиона 2009 года Дженсона Баттона. Третье место занял Эммануэле Пирро.

Во втором заезде быстрее всех оказался мексиканский ветеран Адриан Фернандес, опередивший Даррена Тернера из WEC и того же Пирро. Монтойя финишировал пятым и теперь возглавляет общий зачет виртуальной серии. Вторым в киберзачете идет Пирро, третьим – Баттон.