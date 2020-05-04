Феттель провально дебютировал в кибергонках
Даже на виртуальной трассе гонщик Ferrari не избежал аварий
Себастьян Феттель считается одним из самых консервативных пилотов Формулы 1. Четырехкратный чемпион мира часто выражает недовольство новыми болидами и, по собственным словам, не пользуется смартфонами и соцсетями. Однако длительная пауза в календаре Ф1, вызванная коронавирусом, вынудила даже Феттеля купить гоночный симулятор.
На прошедших выходных пилот Ferrari дебютировал в кибергонках на одной из гоночных платформ. Для старта немец выбрал ретросерию, где заезды проводились на болидах Brabham BT44 из 1970-х годов. Дебют Себастьяна в симрейсинге не удался.
За две гонки Феттель поучаствовал в двух авариях и финишировал на 12-м и 15-м местах. Победа в первом заезде досталась бывшему пилоту Формулы 1 Хуану-Пабло Монтойе, который опередил чемпиона 2009 года Дженсона Баттона. Третье место занял Эммануэле Пирро.
Во втором заезде быстрее всех оказался мексиканский ветеран Адриан Фернандес, опередивший Даррена Тернера из WEC и того же Пирро. Монтойя финишировал пятым и теперь возглавляет общий зачет виртуальной серии. Вторым в киберзачете идет Пирро, третьим – Баттон.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Винтаж , eSports
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель провально дебютировал в кибергонках
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