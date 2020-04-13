Ферстаппен выступит в кибергонке Supercars

Австралийское туринговое первенство Supercars на время отмены реальных соревнований перешло в виртуальное пространство. Подобно IndyCar и MotoGP, на старт выходят все главные герои, компанию которым составляют приглашенные звезды. В ближайший уик-энд в этом качестве дебютирует Макс Ферстаппен.

Голландца ждут четыре гоночных заезда за рулем Holden Commodore в ливрее Red Bull. Автомобиль раскрасят по мотивам его болида Ф1.

«Думаю, будет непросто – на этой машине я не так много ездил на симуляторе, – цитирует Макса пресс-служба Supercars. – Но в реальной жизни они прикольные. Я всегда смотрю их гонки [по ходу уик-энда Ф1] в Мельбурне. Любопытно будет увидеть, что у меня получится в сражении с реальными пилотами серии.

Несколько раз я пробовал поездить на этой машине в iRacing – должен сказать, с ней весьма непросто сделать все правильно. Здорово, что моим напарником будет Шейн [ван Гисберген, чемпион 2016 года] – на симуляторе он главный специалист по авариям. Мы много гоняем вместе, надеюсь, в этот раз все пройдет успешно».

Виртуальный этап Supercars с участием Ферстаппена пройдет в ближайшую среду, начиная с 12:00 по московскому времени. А вот как прошла первая гонка компьютерной версии Supercars: