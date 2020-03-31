Ферстаппен выиграл очередные кибергонки, Баттон проехал два круга
Пилот Red Bull продолжает доминировать в виртуальных соревнованиях
Состоялся очередной этап серии кибергонок Redline. На этот раз пилоты соревновались на машинах европейской Формулы 3 на трассе «Роуд Америка».
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл первые три этапа серии из четырех, но столкнулся с проблемами на предыдущем этапе. В гонках на машинах австралийской серии Supercars голландец стал только пятым и десятым. Однако, пересев на Ф3, Ферстаппен вернулся в лидеры.
В первой гонке пилот Red Bull стартовал с поул-позиции и уверенно довел дело до победы. Его соседом по первом ряду стартового поля был Ландо Норрис, но гонщик McLaren быстро упустил свою позицию и в итоге финишировал третьим. Второе место досталось Келвину ван дер Линде из серии GT.
А вот поул во второй гонке неожиданно взял гонщик DTM Даниэль Хункаделья, опередивший Ферстаппена на две десятых секунды. Однако он утратил лидерство уже на втором круге, вылетев с трассы. В лидеры вырвались Ферстаппен и Норрис, однако британец допустил разворот и вылетел из топ-10.
Хункаделья же продолжил преследовать Ферстаппена и догнал его после ошибки Макса на последних кругах. Борьба за лидерство дошла до столкновения, в результате которого оба сохранили позиции. Тройку замкнул ван дер Линде.
Дебютировать в кибергонках попробовал чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон, однако в первом заезде он проехал всего два круга, а на старт второго не вышел.
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Об этой статье
|Серия
|eSports
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Ландо Норрис
|Автор
|Джош Суттил
Ферстаппен выиграл очередные кибергонки, Баттон проехал два круга
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