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eSports / Новость

Ферстаппен выиграл очередные кибергонки, Баттон проехал два круга

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Ферстаппен выиграл очередные кибергонки, Баттон проехал два круга
Автор:
, журналист
31 мар. 2020 г., 07:16

Пилот Red Bull продолжает доминировать в виртуальных соревнованиях

Состоялся очередной этап серии кибергонок Redline. На этот раз пилоты соревновались на машинах европейской Формулы 3 на трассе «Роуд Америка». 

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл первые три этапа серии из четырех, но столкнулся с проблемами на предыдущем этапе. В гонках на машинах австралийской серии Supercars голландец стал только пятым и десятым. Однако, пересев на Ф3, Ферстаппен вернулся в лидеры.

В первой гонке пилот Red Bull стартовал с поул-позиции и уверенно довел дело до победы. Его соседом по первом ряду стартового поля был Ландо Норрис, но гонщик McLaren быстро упустил свою позицию и в итоге финишировал третьим. Второе место досталось Келвину ван дер Линде из серии GT.

А вот поул во второй гонке неожиданно взял гонщик DTM Даниэль Хункаделья, опередивший Ферстаппена на две десятых секунды. Однако он утратил лидерство уже на втором круге, вылетев с трассы. В лидеры вырвались Ферстаппен и Норрис, однако британец допустил разворот и вылетел из топ-10. 

Хункаделья же продолжил преследовать Ферстаппена и догнал его после ошибки Макса на последних кругах. Борьба за лидерство дошла до столкновения, в результате которого оба сохранили позиции. Тройку замкнул ван дер Линде. 

Дебютировать в кибергонках попробовал чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон, однако в первом заезде он проехал всего два круга, а на старт второго не вышел.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Ландо Норрис
Автор Джош Суттил

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