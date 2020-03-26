Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился
Гонщик Red Bull доминирует в киберсерии для настоящих пилотов.
Макс Ферстаппен двумя победами завершил второй этап серии виртуальных гонок для настоящих пилотов Redline Esports. Голландец выиграл обе гонки, прошедшие на трассе «Каталунья» в классе GTE.
В первой гонке Ферстаппен стартовал с первого ряда вместе с пилотом McLaren Ландо Норрисом. Голландцу удалось оторваться на старте и пролидировать все 12 кругов до финиша. Норрис же допустил ошибку и столкнулся с Айханканом Гювеном. Второе место в итоге досталось гонщику из Суперкубка Porsche Ларри тен Воорде. Третьим стал экс-пилот DTM Даниэль Хункаделья.
Норрис во второй гонке не смог принять участия из-за проблем с интернет-соединением. Аналогичная ситуация уже возникла у него на виртуальном Гран При Бахрейна. Ферстаппен же вновь одержал победу, упрочив лидерство в чемпионате. Вторым стал Гювен.
В гонках также принимал участие лидер Формулы Е Антониу Феликс да Кошта, заняв 16-е и 21-е места.
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Об этой статье
|Серия
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|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Джош Суттил
Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился
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