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eSports / Новость

Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился

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Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился
Автор:
, журналист
26 мар. 2020 г., 07:10

Гонщик Red Bull доминирует в киберсерии для настоящих пилотов.

Макс Ферстаппен двумя победами завершил второй этап серии виртуальных гонок для настоящих пилотов Redline Esports. Голландец выиграл обе гонки, прошедшие на трассе «Каталунья» в классе GTE.

В первой гонке Ферстаппен стартовал с первого ряда вместе с пилотом McLaren Ландо Норрисом. Голландцу удалось оторваться на старте и пролидировать все 12 кругов до финиша. Норрис же допустил ошибку и столкнулся с Айханканом Гювеном. Второе место в итоге досталось гонщику из Суперкубка Porsche Ларри тен Воорде. Третьим стал экс-пилот DTM Даниэль Хункаделья.

Норрис во второй гонке не смог принять участия из-за проблем с интернет-соединением. Аналогичная ситуация уже возникла у него на виртуальном Гран При Бахрейна. Ферстаппен же вновь одержал победу, упрочив лидерство в чемпионате. Вторым стал Гювен.

В гонках также принимал участие лидер Формулы Е Антониу Феликс да Кошта, заняв 16-е и 21-е места.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Джош Суттил

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