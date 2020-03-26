Ферстаппен выиграл этап виртуальных гонок Redline, Норрис опять отключился

Макс Ферстаппен двумя победами завершил второй этап серии виртуальных гонок для настоящих пилотов Redline Esports. Голландец выиграл обе гонки, прошедшие на трассе «Каталунья» в классе GTE.

В первой гонке Ферстаппен стартовал с первого ряда вместе с пилотом McLaren Ландо Норрисом. Голландцу удалось оторваться на старте и пролидировать все 12 кругов до финиша. Норрис же допустил ошибку и столкнулся с Айханканом Гювеном. Второе место в итоге досталось гонщику из Суперкубка Porsche Ларри тен Воорде. Третьим стал экс-пилот DTM Даниэль Хункаделья.

Норрис во второй гонке не смог принять участия из-за проблем с интернет-соединением. Аналогичная ситуация уже возникла у него на виртуальном Гран При Бахрейна. Ферстаппен же вновь одержал победу, упрочив лидерство в чемпионате. Вторым стал Гювен.

В гонках также принимал участие лидер Формулы Е Антониу Феликс да Кошта, заняв 16-е и 21-е места.