Ферстаппен предсказал будущее кибергонок? Как симрейсинг влияет на автоспорт

В конце прошлого года в Монако прошел финал чемпионата по игре Gran Turismo. И в столь редкий для себя свободный уик-энд между гонками Формулы 1 на него приехал Макс Ферстаппен.

Причем голландец, который тогда только выиграл Гран При Бразилии, был на мероприятии не в качестве знаменитости, которой заплатили деньги за визит. Вместо этого Макс просто хотел поболеть за своего товарища по киберспортивной гоночной команде Team Redline Микаила Хицала.

«За этим будущее, – сказал Ферстаппен Motorport.com про киберспорт. – Я уверен, что настоящие гонки продолжат существовать, но компьютерные соревнования растут и растут. Это отличная возможность для тех парней, которые не могут позволить себе настоящие гонки – у них есть платформа, на которой можно добиваться отличных результатов».

Несмотря на смелое заявление Ферстаппена мнения о киберспорте среди поклонников настоящих гонок разнятся. Есть те, кто смотрит на них свысока и утверждают, что это просто игрушки для детей с большим количеством свободного времени. И есть гонщики, которые разбираются в симрейсинге и любят его.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Некоторые настоящие пилоты играют в гонки просто для удовольствия. Например, Льюис Хэмилтон признался, что гоняется в Gran Turismo Sport в межсезонье (он является послом игры), но не выдает свою личность другим игрокам.

«Я играю в нее всю зиму, это что-то вроде тренировки, – рассказал шестикратный чемпион Формулы 1. – У меня есть две симрейсинговые установки [кокпиты с рулем и педалями]. Днем мы катаемся на лыжах, а вечером соревнуемся с моим братом в игре.

В прошлое Рождество я играл в онлайне и никто не знал, что это я. Я видел, что несколько разных людей использовали части моего имени – что-то вроде Хэма. А один парень продолжать врезаться в меня и выбивать с трассы. Да если бы он только знал!»

Некоторые профессиональные игроки в Gran Turismo видят в киберспорте шанс достигнуть больших высот, но не стремятся за счет этого попасть в настоящие гонки.

Микаил Хицал, который доминировал на Кубке наций в Мировом финале Gran Turismo, является студентом-механиком. Он видит в игре не средство попасть в, допустим, Формулу 1. Микаилу просто нравилось соревноваться в гонках на симуляторах, и он обнаружил, что у него получается очень хорошо.

Некоторые гонщики считает, что из занятий симрейсингом можно извлечь большую пользу. Ферстаппен и пилот McLaren Ландо Норрис регулярно гоняются в iRacing и ведут прямые трансляции соревнований на Twitch. Во-первых, это весел. Во-вторых, на симуляторе можно оттачивать свои способности.

Другие гонщики – особенно на ранних стадиях своей карьеры – занимаются симрейсингом для развития навыков, и возможно, потому, что не могут позволить себе продолжать гоняться в реальном мире.

Игор Фрага, один из главных нынешних звезд симрейсинга и триумфатор одной из прошлогодних гонок в Formula Regional European Championship, уверен, что его реальная карьера давно бы закончилась, если бы он не смог обратить на себя внимание через игры.

Льюис Хэмилтон получает советы от Игора Фраги Фото: Gran Turismo via Getty Images

В детстве Фрага победил в чемпионате по картингу в Азии. Но нагрянул мировой финансовый кризис, и найти спонсоров для продолжения карьеры в гонках ему не удалось. Его единственным вариантом было продолжать гоняться в онлайне.

И бразильцу удалось добиться успеха – он выиграл турнир McLaren Shadow Project, а в прошлом году стал победителем первого чемпионата по игре Gran Turismo Sport. В начале 2020-го Фрага дебютировал в настоящем формульном чемпионате: новозеландской Toyota Racing Series. С первой попытки Игор стал чемпионом.

«Симулятор – это все, что было мне доступно в течение долгого времени, – рассказал спортсмен. – Я тренировался в Gran Turismo и узнавал много вещей, благодаря которым улучшил свое мастерство на реальной гоночной трассе. И, особенно с прошлого года, обо мне много писали в СМИ, что помогло мне со спонсорами и всем остальным».

Напрашивается вывод, что симрейсинг – это не просто причуда для небольшой аудитории, о которой скоро забудут. Киберспорт переживает стремительный рост, и все более крупные организации принимают в нем участие – в том числе и FIA.

Такие примеры, как Фрага, представляют наибольший интерес для руководящего автоспортивного органа. В FIA понимают, что растущие затраты даже на картинг делают автоспорт слишком дорогим. Поэтому в Федерации решили отправиться в мир виртуальных гонок и сертифицировали первый чемпионат мира Gran Turismo, а победителей награждали наравне с чемпионами реальных гонок.

Стефан Фийастр, маркетинговый специалист из FIA, отметил, что руководящий орган видит выгоду от низкой стоимости занятий симрейсингом.

«Нам нужна платформа с низким порогом входа. Мы снижаем финансовые барьеры, что, как мы знаем, всегда является проблемой в автоспорте, – сказал Фийастр. – Скажем, где-то за 500 долларов можно приобрести любое оборудование, как у лучших гонщиков в симрейсинге, которое соответствовало бы стандарту. Мы работаем над способами сделать автоспорт снова доступным, это очень важно».

Мировой финал Gran Turismo Фото: Gran Turismo via Getty Images

Симрейсингом заинтересовались и команды с производителями. В виртуальной Формуле 1 в появились все десять настоящих команд, которые запустили собственные киберспортивные программы. Прийти в виртуальные гонки согласилась даже консервативная Ferrari (хоть и не сразу). А на Мировой финал Gran Turismo некоторые автоспроизводители прислали своих заводских гонщиков, чтобы помочь киберспортсменам, сражающимся в Кубке производителей.

Глава Lamborghini Стефано Доменикали недавно представил концепт-кар Vision Gran Turismo, который появится исключительно в игре. Итальянский производитель суперкаров использует такие игры, как Gran Turismo, чтобы привлечь более молодую аудиторию.

«Киберспорт очень важен, потому что Lamborghini – это очень молодой бренд с очень молодыми клиентами, – объяснил Доменикали. – Для них у нас есть симуляторы, и мы создаем базу для того, чтобы молодое поколение познакомилось с нашим продуктом. Мы понимаем, сколь симуляторы и игры важны».

Слишком часто, когда в автоспорте появляется что-то новое и вызывает шумиху, все обсуждают, составит ли это конкуренцию Формуле 1. Пожалуй, ошибочно считать, что киберспорт сможет соревноваться с реальными гонками или даже заменить их. Вместо этого стоит рассматривать эту сферу в качестве дополнения к ним – речь идет о повышении узнаваемости и привлечении новой аудитории.

Говоря об отношении FIA к этому, Стефан Фийастр отметил: «Мы хотим использовать сильные стороны видеоигр для создания нового вида автоспорта, но избегая точного воспроизведения реального мира в цифровом виде.

Таким образом, речь идет об адаптации правил и создания рамок, которые могут передать ценности нашего спорта: равенство, целостность, спортивное мастерство, поведение и справедливое соперничество. Это поможет нам провести хороший чемпионат. И если мы сделаем это, спорт станет привлекательным для геймеров».

Что касается гоночных киберспортивных соревнований, они еще находятся в зачаточном состоянии. Формула 1 провела дебютный киберспортивный сезон в 2017-м, в то время как первый Мировой финал Gran Turismo состоялся в 2018 году. Неудивительно, что виртуальные гонки еще не могут потягаться по популярности с более известными киберспортивными сериями и не могут предложить большие призовые.

Мировой финал Gran Turismo Фото: Gran Turismo via Getty Images

Согласно данным Esports Charts, в 2019-м самым крупным киберспортивным событием стал чемпионат мира League of Legends, который привлек пиковую аудиторию почти в 4 миллиона зрителей за одну игру. Суммарно на этот турнир потратили 137 миллионов часов.

Если изучить числа с Twitch, трансляция кубка мира по MOBA-игре League of Legends на пике имела 1,7 миллиона зрителей. А последнюю трансляцию чемпионата виртуальной Формулы 1 смотрели суммарно около 10 тысяч человек.

В сезоне 2018 года аудитория трех мероприятий киберспортивной Ф1, которые шли в прямом эфире, составила 1,2 млн телевизионных зрителей и 3,2 млн интернет-зрителей. Говоря о призовых фондах, самые серьезные деньги были в соревнованиях по Fortnite – 30 миллионов долларов в финале кубка мира. Победителю достались 3 млн долларов.

При этом киберспортивный чемпионат Формулы 1 предлагает призовой фонд в размере 500 тысяч долларов (столько же получила чемпионка W Series Джейми Чедвик). В то же время организаторы чемпионата Gran Turismo предпочли вообще обойтись без призового стимула – вероятно, чтобы сохранить чистоту конкуренции. Иногда борьба за славу важнее денег.

Возможно, сравнение количества аудитории и уровня призов показывает вовсе не то, сколь киберспорт отстает от автоспорта. А то, что в ближайшие несколько лет есть потенциал для роста.

В целом для индустрии автоспорта есть огромные преимущества, ведь аудиторию можно привлекать через игры Gran Turismo, Ф1, Forza, NASCAR, мобильной Real Racing и многих других. В это же время новое поколение гонщиков видит в симрейсинге важную часть карьеры – в автоспортивном мире он станет легитимнее.

Популярный блогер Стив Браун, более известный под никнеймом SuperGT, имеет почти 290 тысяч подписчиков на YouTube. Он тоже считает, что сейчас популярность онлайн-гонок переживает расцвет и имеет в будущем огромный потенциал.

«Через пять-десять лет эта индустрия станет огромной, – сказал Браун. – Взгляните на призовые фонды в некоторых играх. Не в гонках, а в League of Legends, Fortnite. Это миллионы фунтов. Люди становятся суперзвездами за счет того, что они хорошие в видеоиграх.

Я не считаю, что гоночные игры уже вышли на высокий уровень. Даже за пределами автоспорта люди знают не так уж и много победителей. Но, может быть, через несколько лет, учитывая текущий рост, мы сможем достичь такого уровня».

Возможно, предсказание Ферстаппена все-таки верно.