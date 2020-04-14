Ферстаппен показал особую ливрею для виртуальной гонки

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен продолжает выступать в кибергонках, пока начало сезона Формулы 1 откладывается из-за эпидемии коронавируса. В ближайшую среду, 15 апреля, голландец выступит в Supercars All Stars Eseries, виртуальной версии австралийского кузовного чемпионата.

Для новой гонки Ферстаппен подготовил особую ливрею. Его виртуальная машина будет окрашена в цвета Red Bull с отсылкой к машине голландца в Формуле 1.

Ферстаппен признался, что ему очень интересно попробовать себя в Supercars, особенно в сравнении с его партнером по виртуальным гонкам Шейном ван Гисбергеном.

«Я несколько раз пробовал ездить в Supercars на iRacing, и с этими машинами очень трудно справиться, – заявил пилот Red Bull. – С нетерпением жду соревнования с моим другом Шейном, или Пастором (вероятно, Ферстаппен имеет в виду Пастора Мальднадо, известного своими авариями - прим. Motorsport.com), как я его называю. Мы много гоняемся онлайн с ним вместе, так что надеюсь, хорошо выступим за Red Bull».