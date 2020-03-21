Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

Поделились
Комментарии
Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
Автор:
, Редактор
21 мар. 2020 г., 10:25

Пилот Red Bull объяснил, почему лучшие гонщики Формулы 1 проигрывают профессиональным геймерам в виртуальных чемпионатах

Из-за отмены и переноса весенних этапов Формулы 1 многие пилоты сосредоточились на виртуальных Гран При. Руководство чемпионата приняло решение провести взамен исчезнувших гонок виртуальные — с участием профессиональных игроков и действующих пилотов.

Правда, в этих гонках от реальных команд необязательно будут выступать основные пилоты. К примеру, за Ferrari поедет участник молодежной Академии Скудерии россиянин Роберт Шварцман.

Макс Ферстаппен также отказался от участия в кибергонках. «Я не поеду, – заявил пилот Red Bull в эфире нидерландского телеканала Ziggo Sport. – Я же никогда не играл в эту игру. Потребуются дни на то, чтобы в ней разобраться. И я сейчас не хочу этим заниматься.

Я достаточно занят другими играми. И переключаться между ними для меня тяжело. К тому же, я участвую в гонках, чтобы побеждать. Не хочу плестись позади. Лучше не участвовать вовсе».

Ферстаппен также рассказал о том, почему профессиональные пилоты не могут обогнать виртуальных игроков: «Практика в виртуальных гонках очень важна. А еще важно разбираться в настройках и тому подобном. Мой напарник по команде в виртуальных гонках Руди ван Бюрен в этом очень хорош, так что его навыки нам сильно помогают».

Читайте также:

Следующая новость
Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP

Предыдущая новость

Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

eSports Следующая сессия

«Гонка всех звезд» NASCAR

18 мар. - 18 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Рождение вздернутого носа. Этот болид не выиграл ни одной гонки, зато навсегда изменил облик Формулы 1

2
Формула 1

McLaren отказалась откладывать переход на моторы Mercedes несмотря на отсрочку с регламентом

3
Формула 1

Ferrari попала под атаку Red Bull и McLaren на встрече боссов Ф1

4
Формула 1

Квят в Бахрейне: 30 фотографий Даниила с этапов в пустыне

5
Формула 1

Формула 1 проведет виртуальные Гран При вместо отмененных

Самое важное:

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
eSpt

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP
eSpt

Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP

Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке
F1

Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке

Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена
eSpt

Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена

Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000
eSpt

Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.