Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

Из-за отмены и переноса весенних этапов Формулы 1 многие пилоты сосредоточились на виртуальных Гран При. Руководство чемпионата приняло решение провести взамен исчезнувших гонок виртуальные — с участием профессиональных игроков и действующих пилотов.

Правда, в этих гонках от реальных команд необязательно будут выступать основные пилоты. К примеру, за Ferrari поедет участник молодежной Академии Скудерии россиянин Роберт Шварцман.

Макс Ферстаппен также отказался от участия в кибергонках. «Я не поеду, – заявил пилот Red Bull в эфире нидерландского телеканала Ziggo Sport. – Я же никогда не играл в эту игру. Потребуются дни на то, чтобы в ней разобраться. И я сейчас не хочу этим заниматься.

Я достаточно занят другими играми. И переключаться между ними для меня тяжело. К тому же, я участвую в гонках, чтобы побеждать. Не хочу плестись позади. Лучше не участвовать вовсе».

Ферстаппен также рассказал о том, почему профессиональные пилоты не могут обогнать виртуальных игроков: «Практика в виртуальных гонках очень важна. А еще важно разбираться в настройках и тому подобном. Мой напарник по команде в виртуальных гонках Руди ван Бюрен в этом очень хорош, так что его навыки нам сильно помогают».