Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
Пилот Red Bull объяснил, почему лучшие гонщики Формулы 1 проигрывают профессиональным геймерам в виртуальных чемпионатах
Из-за отмены и переноса весенних этапов Формулы 1 многие пилоты сосредоточились на виртуальных Гран При. Руководство чемпионата приняло решение провести взамен исчезнувших гонок виртуальные — с участием профессиональных игроков и действующих пилотов.
Правда, в этих гонках от реальных команд необязательно будут выступать основные пилоты. К примеру, за Ferrari поедет участник молодежной Академии Скудерии россиянин Роберт Шварцман.
Макс Ферстаппен также отказался от участия в кибергонках. «Я не поеду, – заявил пилот Red Bull в эфире нидерландского телеканала Ziggo Sport. – Я же никогда не играл в эту игру. Потребуются дни на то, чтобы в ней разобраться. И я сейчас не хочу этим заниматься.
Я достаточно занят другими играми. И переключаться между ними для меня тяжело. К тому же, я участвую в гонках, чтобы побеждать. Не хочу плестись позади. Лучше не участвовать вовсе».
Ферстаппен также рассказал о том, почему профессиональные пилоты не могут обогнать виртуальных игроков: «Практика в виртуальных гонках очень важна. А еще важно разбираться в настройках и тому подобном. Мой напарник по команде в виртуальных гонках Руди ван Бюрен в этом очень хорош, так что его навыки нам сильно помогают».
Читайте также:
Предыдущая новость
Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
eSports Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты