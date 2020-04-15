Ферстаппен не смог выиграть виртуальные гонки Supercars
В четырех заездах Макс трижды финишировал вторым
Австралийская серия Supercars провела четыре виртуальных гонки в рамках второго этапа Supercar All Stars Eseries. Две из них прошли в Сильверстоуне, еще две – на виртуальной трассе в Барселоне (при этом использовалась платформа iRacing). В качестве приглашенной звезды в них участвовал пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен.
В Сильверстоуне победы достались Антону Де Паскуале и Кэму Уотерсу. В первом заезде Ферстаппен финишировал вторым, а во втором попал в аварию на первом круге и занял только 18-е место.
На трассе в Барселоне Ферстаппен был среди лидеров в обеих гонках, но дважды уступил своему напарнику по Red Bull Holden Шейну ван Гисбергену. В обоих заездах их разделило менее двух секунд. Во второй гонке Ферстаппен даже смог опередить новозеландца за счет более раннего пит-стопа, но ван Гисберген прошел голландца на трассе.
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Об этой статье
|Серия
|eSports
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ферстаппен не смог выиграть виртуальные гонки Supercars
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