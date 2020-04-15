Ферстаппен не смог выиграть виртуальные гонки Supercars

Австралийская серия Supercars провела четыре виртуальных гонки в рамках второго этапа Supercar All Stars Eseries. Две из них прошли в Сильверстоуне, еще две – на виртуальной трассе в Барселоне (при этом использовалась платформа iRacing). В качестве приглашенной звезды в них участвовал пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен.

В Сильверстоуне победы достались Антону Де Паскуале и Кэму Уотерсу. В первом заезде Ферстаппен финишировал вторым, а во втором попал в аварию на первом круге и занял только 18-е место.

На трассе в Барселоне Ферстаппен был среди лидеров в обеих гонках, но дважды уступил своему напарнику по Red Bull Holden Шейну ван Гисбергену. В обоих заездах их разделило менее двух секунд. Во второй гонке Ферстаппен даже смог опередить новозеландца за счет более раннего пит-стопа, но ван Гисберген прошел голландца на трассе.