Ферстаппен и Норрис столкнулись в виртуальной гонке на «Спа-Франкоршаме»

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис попали в аварию во время компьютерной гонки на трассе «Спа-Франкоршам». Два гонщика Формулы 1 боролись за победу, когда их нагнал чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде.

Пилоты устроили тройную борьбу. Ферстаппен попробовал обойти соперников по внешнему радиусу, но выехал слишком широко и в итоге развернулся. В неуправляемую машину Макса врезался Норрис, и два дуэлянта пропустили ван дер Линде вперед. В итоге Кельвин выиграл виртуальную гонку.

Пилоты Формулы 1 смогли вернуться в борьбу, но на последнем круге Ферстаппен устроил еще одно столкновение: на этот раз голландец не поделил трассу с заводским пилотом BMW Ники Катсбургом. Этот инцидент позволил Норрису отыграть пару позиций и финишировать четвертым. Ферстаппен занял пятое место.

Старт первой кибергонки чемпионата Redline на виртуальных машинах Формулы 3 в Спа

Гонка стала вторым заездом в рамках виртуального гоночного дня, устроенного компанией Redline. В этом соревновании организаторы предложили пилотам сразиться на eSports-версиях болидов Формулы 3. Первую гонку за явным преимуществом выиграл Макс Ферстаппен. Ландо Норрис в том заезде финишировал шестым.

Ожидается, что гонки в Спа станут первым этапом нового киберчемпионата для профессиональных гонщиков под названием Real Racers Never Quit. В переводе это значит «Настоящие гонщики никогда не сдаются». Киберзаезды будут проходить на платформе iRacing в разных гоночных дисциплинах.

К участию пригласили настоящих пилотов из разных серий по всему миру. В частности, в гонке в Спа участвовал Хуан-Пабло Монтойя. Колумбиец не смог побороться с соперниками, так как угодил в аварию и перевернулся в первом же повороте первого круга.