Ферстаппен и Норрис столкнулись в виртуальной гонке на «Спа-Франкоршаме»
Пилоты Формулы 1 устроили зрелищную борьбу в киберзаезде на машинах Формулы 3. На предпоследнем круге Макса развернуло и он вынес с трассы Норриса. В итоге компьютерную гонку выиграл чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде
Макс Ферстаппен и Ландо Норрис попали в аварию во время компьютерной гонки на трассе «Спа-Франкоршам». Два гонщика Формулы 1 боролись за победу, когда их нагнал чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде.
Пилоты устроили тройную борьбу. Ферстаппен попробовал обойти соперников по внешнему радиусу, но выехал слишком широко и в итоге развернулся. В неуправляемую машину Макса врезался Норрис, и два дуэлянта пропустили ван дер Линде вперед. В итоге Кельвин выиграл виртуальную гонку.
Пилоты Формулы 1 смогли вернуться в борьбу, но на последнем круге Ферстаппен устроил еще одно столкновение: на этот раз голландец не поделил трассу с заводским пилотом BMW Ники Катсбургом. Этот инцидент позволил Норрису отыграть пару позиций и финишировать четвертым. Ферстаппен занял пятое место.
Старт первой кибергонки чемпионата Redline на виртуальных машинах Формулы 3 в Спа
Гонка стала вторым заездом в рамках виртуального гоночного дня, устроенного компанией Redline. В этом соревновании организаторы предложили пилотам сразиться на eSports-версиях болидов Формулы 3. Первую гонку за явным преимуществом выиграл Макс Ферстаппен. Ландо Норрис в том заезде финишировал шестым.
Ожидается, что гонки в Спа станут первым этапом нового киберчемпионата для профессиональных гонщиков под названием Real Racers Never Quit. В переводе это значит «Настоящие гонщики никогда не сдаются». Киберзаезды будут проходить на платформе iRacing в разных гоночных дисциплинах.
К участию пригласили настоящих пилотов из разных серий по всему миру. В частности, в гонке в Спа участвовал Хуан-Пабло Монтойя. Колумбиец не смог побороться с соперниками, так как угодил в аварию и перевернулся в первом же повороте первого круга.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Этап
|Redline iRacing Ф3 Spa
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Спа-Франкоршам
|Пилоты
|Хуан-Пабло Монтойя , Ники Катсбург , Макс Ферстаппен В Магазин , Кельвин ван дер Линде , Ландо Норрис
|Автор
|Филип Клерен
Ферстаппен и Норрис столкнулись в виртуальной гонке на «Спа-Франкоршаме»
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