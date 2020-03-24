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eSports / Redline iRacing Ф3 Spa / Новость

Ферстаппен и Норрис столкнулись в виртуальной гонке на «Спа-Франкоршаме»

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Ферстаппен и Норрис столкнулись в виртуальной гонке на «Спа-Франкоршаме»
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор: Джош Суттил
24 мар. 2020 г., 07:26

Пилоты Формулы 1 устроили зрелищную борьбу в киберзаезде на машинах Формулы 3. На предпоследнем круге Макса развернуло и он вынес с трассы Норриса. В итоге компьютерную гонку выиграл чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис попали в аварию во время компьютерной гонки на трассе «Спа-Франкоршам». Два гонщика Формулы 1 боролись за победу, когда их нагнал чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде.

Пилоты устроили тройную борьбу. Ферстаппен попробовал обойти соперников по внешнему радиусу, но выехал слишком широко и в итоге развернулся. В неуправляемую машину Макса врезался Норрис, и два дуэлянта пропустили ван дер Линде вперед. В итоге Кельвин выиграл виртуальную гонку.

Пилоты Формулы 1 смогли вернуться в борьбу, но на последнем круге Ферстаппен устроил еще одно столкновение: на этот раз голландец не поделил трассу с заводским пилотом BMW Ники Катсбургом. Этот инцидент позволил Норрису отыграть пару позиций и финишировать четвертым. Ферстаппен занял пятое место.

Старт первой кибергонки чемпионата Redline на виртуальных машинах Формулы 3 в Спа

Старт первой кибергонки чемпионата Redline на виртуальных машинах Формулы 3 в Спа

Гонка стала вторым заездом в рамках виртуального гоночного дня, устроенного компанией Redline. В этом соревновании организаторы предложили пилотам сразиться на eSports-версиях болидов Формулы 3. Первую гонку за явным преимуществом выиграл Макс Ферстаппен. Ландо Норрис в том заезде финишировал шестым.

Ожидается, что гонки в Спа станут первым этапом нового киберчемпионата для профессиональных гонщиков под названием Real Racers Never Quit. В переводе это значит «Настоящие гонщики никогда не сдаются»Киберзаезды будут проходить на платформе iRacing в разных гоночных дисциплинах. 

К участию пригласили настоящих пилотов из разных серий по всему миру. В частности, в гонке в Спа участвовал Хуан-Пабло Монтойя. Колумбиец не смог побороться с соперниками, так как угодил в аварию и перевернулся в первом же повороте первого круга. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Этап Redline iRacing Ф3 Spa
Сессия Гонка
Местонахождение Спа-Франкоршам
Пилоты Хуан-Пабло Монтойя , Ники Катсбург , Макс Ферстаппен В Магазин , Кельвин ван дер Линде , Ландо Норрис
Автор Филип Клерен

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