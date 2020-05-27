Соревнования на платформе rFactor 2, которые совместно организуют промоутеры реального «Ле-Мана» из Западного автоклуба, боссы чемпионата мира WEC и компания Motorsport Games, пройдут 13-14 июня. Именно на эти даты изначально был запланирован знаменитый марафон, который из-за вирусной эпидемии пройдет 19-20 сентября.

Организаторы уже опубликовали состав команд, которые выйдут на старт, однако в нем не было перечня гонщиков, который каждый коллектив озвучивает самостоятельно. Team Redline, которую можно назвать одним из столпов европейского симрейсинга, объявила, что ее машину в классе LMP2 предстоит вести к финишу двум пилотам Ф1, Максу Ферстаппену и Ландо Норрису.

Компанию им составят ветераны кибергонок Аце Керхоф и Грегер Хутту.

Ранее в Porsche подтвердили, что в заводскую заявку войдут Андре Лоттерер, Нил Джани, Ник Тэнди, Патрик Пиле, Мэтт Кэмпбелл, Джексон Эванс и Симона де Сильвестро, компанию которым составят профессиональные кибергонщики.

В Гран Туризмо в экипаж Ferrari, которую выставила на старт лично принцесса Монако Шарлен, составят Джанкарло Физикелла и Фелипе Масса.

United Autosports назвала гонщиками своей виртуальной ORECA 07 Алекса Брандла, Филипе Альбукерке и бывшего пилота G-Drive Racing Йоба ван Эйтерта.

Наконец, за ByKolles поедут Том Дильман и Эстебан Герьери.

Виртуальный марафон в Ле-Мане в полном объеме будет показывать видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».