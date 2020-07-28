Ferrari запустила собственную киберспортивную серию

Совместный проект Ferrari и часового бренда Hublot рассчитан как на профессиональных пилотов, так и на любителей. Он будет проходить на платформе Assetto Corsa.

Гонки на одинаковых Ferrari 488 Challenge Evo пройдут осенью, участие в них сможет принять любой, кому исполнилось 18 лет. Регистрация будет открыта в августе, первые квалификационные раунды пройдут в сентябре.

После этого организаторы сформируют состав финалов, намеченных на октябрь. На этот раз в гонках, помимо кандидатов, примут участие и профессиональные гонщики, приглашенные Скудерией.

В качестве одного из экспертов, которые будут помогать участникам и оценивать их мастерство, выступит лидер Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер.

Решающие гонки состоятся в ноябре в очном формате, их победитель получит шанс войти в официальную киберспортивную команду Ferrari.

В первом сезоне к участию допустят только представителей Европейского Союза. По словам устроителей, это связано с дополнительными сложностями, вызванными ограничениями в связи с вирусной пандемией. В дальнейшем планируется открыть соревнования и для геймеров из остального мира.