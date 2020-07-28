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eSports / Объявление о запуске киберчемпионата Ferrari / Новость

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию

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Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
1/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
2/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
3/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
4/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
5/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
6/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
7/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
8/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
9/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
10/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
11/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
12/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
13/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
14/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
15/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках

Ferrari 488 Challenge Evo в виртуальных гонках
16/16

Фотограф: Ferrari Ferrari

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 июл. 2020 г., 16:48

Скудерия дала старт новому проекту в симрейсинге. Он открыт для всех желающих, а победитель сможет претендовать на место в официальной команде

Совместный проект Ferrari и часового бренда Hublot рассчитан как на профессиональных пилотов, так и на любителей. Он будет проходить на платформе Assetto Corsa.

Гонки на одинаковых Ferrari 488 Challenge Evo пройдут осенью, участие в них сможет принять любой, кому исполнилось 18 лет. Регистрация будет открыта в августе, первые квалификационные раунды пройдут в сентябре. 

После этого организаторы сформируют состав финалов, намеченных на октябрь. На этот раз в гонках, помимо кандидатов, примут участие и профессиональные гонщики, приглашенные Скудерией. 

В качестве одного из экспертов, которые будут помогать участникам и оценивать их мастерство, выступит лидер Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер. 

Решающие гонки состоятся в ноябре в очном формате, их победитель получит шанс войти в официальную киберспортивную команду Ferrari.

В первом сезоне к участию допустят только представителей Европейского Союза. По словам устроителей, это связано с дополнительными сложностями, вызванными ограничениями в связи с вирусной пандемией. В дальнейшем планируется открыть соревнования и для геймеров из остального мира.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Этап Объявление о запуске киберчемпионата Ferrari
Сессия Учреждение виртуального чемпионата
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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