Ferrari отпраздновала победу в кибергонке как настоящую

После победы Шарля Леклера в минувшее воскресенье в виртуальном Гран При представители Ferrari выполнили ритуал, которым обычно сопровождают победы в реальных гонках Формулы 1. Над базой коллектива в Маранелло на некоторое время подняли флаг Ferrari.

Впрочем, у этого ритуала нет особо жесткой привязки даже к самому факту победы в гонке. К примеру, прошлым летом флаг подняли после Гран При Канады – хотя официально Себастьян Феттель занял в той гонке второе место. Лидировавший по ходу заезда гонщик Ferrari первым пересек финишную линию, но был наказан пятью штрафными секундами за блокировку Льюиса Хэмилтона после выезда за пределы трассы в середине гонки.

Организаторы Формулы 1 планируют и дальше проводить виртуальные Гран При в дни, когда изначально должны были состояться реальные гонки. Следующая кибергонка состоится 19 апреля на цифровой копии трассы в Китае.