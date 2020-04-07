Ferrari отпраздновала победу в кибергонке как настоящую
Пока пилоты Ф1 подключаются к виртуальным заездам не особо охотно, их работодатели в отсутствие реальных гонок записывают себе в актив любой успех
После победы Шарля Леклера в минувшее воскресенье в виртуальном Гран При представители Ferrari выполнили ритуал, которым обычно сопровождают победы в реальных гонках Формулы 1. Над базой коллектива в Маранелло на некоторое время подняли флаг Ferrari.
Впрочем, у этого ритуала нет особо жесткой привязки даже к самому факту победы в гонке. К примеру, прошлым летом флаг подняли после Гран При Канады – хотя официально Себастьян Феттель занял в той гонке второе место. Лидировавший по ходу заезда гонщик Ferrari первым пересек финишную линию, но был наказан пятью штрафными секундами за блокировку Льюиса Хэмилтона после выезда за пределы трассы в середине гонки.
Организаторы Формулы 1 планируют и дальше проводить виртуальные Гран При в дни, когда изначально должны были состояться реальные гонки. Следующая кибергонка состоится 19 апреля на цифровой копии трассы в Китае.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Кирилл Качнов
Ferrari отпраздновала победу в кибергонке как настоящую
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