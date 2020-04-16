Формула 1 назвала участников виртуального Гран При Китая

Формула 1 проводит виртуальные Гран При в дни, когда должны были состояться перенесенные или отмененные этапы чемпионата мира. Таким образом, на ближайшее воскресенье организаторы чемпионата запланировали виртуальный Гран При Китая.

С самого начала действующие пилоты Ф1 не слишком охотно присоединялись к числу участников таких заездов – хотя, к примеру, MotoGP проводит кибергонки, в которых стартуют только действующие участники чемпионата мира, а IndyCar не довольствуется присутствием почти всех действующих гонщиков и привлекает гостей из высшей лиги NASCAR.

Прорывом на этом фоне выглядел второй виртуальный Гран При, состоявшийся две недели назад: в нем приняли участие 6 пилотов Ф1, включая двух представителей топ-команд – Шарля Леклера (одержавшего уверенную победу в заезде) и Алекса Элбона.

На этот раз организаторам нечем похвастаться: привлечь на гонку новых пилотов не удалось. Таким образом, пелотон Ф1 снова будет представлен шестью фамилиями – наряду с Леклером и Элбоном бороться за победу будут Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и оба пилота Williams. Компанию им составят экс-пилоты Ф1, гонщики младших формул и приглашаемые на постоянной основе звезды вроде футболиста Тибо Куртуа и крикетиста Бена Стоукса.

Гонка состоится в воскресенье, прямая трансляция соревнований (включающих в себя короткую квалификацию) начнется в 20:00 по московскому времени. Заезды транслируются в прямом эфире в официальных аккаунтах Ф1 в Facebook, Youtube и Twitch.