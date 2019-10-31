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eSports / Новость

Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года

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Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года
Автор:
31 окт. 2019 г., 09:20

Британские разработчики продолжат выпускать игры по лицензии Формулы 1 еще как минимум шесть лет.

Codemasters объявила, что эксклюзивные права на создание гоночных видеоигр по лицензии Формулы 1 останутся у студии до 2025 года, контракт предполагает опцион с продлением на сезоны 2026 и 2027 годов.

Изначально соглашение действовало до 2020 года включительно.

Права на разработку игр по Ф1 принадлежат Codemasters с 2008 года. За это время студия выпустила 11 игр для компьютеров и консолей, последняя из которых – F1 2019 – получила высокие оценки от критиков и положительные отзывы от игроков. На агрегаторе Metacritic ее средняя оценка составляет 87 из 100.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Денис Буденков

eSports Следующая сессия

Porsche Esports Challenge Russia,

Porsche Esports Challenge Russia,

26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
27 дней

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