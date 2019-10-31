Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года

Codemasters объявила, что эксклюзивные права на создание гоночных видеоигр по лицензии Формулы 1 останутся у студии до 2025 года, контракт предполагает опцион с продлением на сезоны 2026 и 2027 годов.

Изначально соглашение действовало до 2020 года включительно.

Права на разработку игр по Ф1 принадлежат Codemasters с 2008 года. За это время студия выпустила 11 игр для компьютеров и консолей, последняя из которых – F1 2019 – получила высокие оценки от критиков и положительные отзывы от игроков. На агрегаторе Metacritic ее средняя оценка составляет 87 из 100.