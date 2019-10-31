Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года
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Британские разработчики продолжат выпускать игры по лицензии Формулы 1 еще как минимум шесть лет.
Codemasters объявила, что эксклюзивные права на создание гоночных видеоигр по лицензии Формулы 1 останутся у студии до 2025 года, контракт предполагает опцион с продлением на сезоны 2026 и 2027 годов.
Изначально соглашение действовало до 2020 года включительно.
Права на разработку игр по Ф1 принадлежат Codemasters с 2008 года. За это время студия выпустила 11 игр для компьютеров и консолей, последняя из которых – F1 2019 – получила высокие оценки от критиков и положительные отзывы от игроков. На агрегаторе Metacritic ее средняя оценка составляет 87 из 100.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Автор
|Денис Буденков
Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года
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