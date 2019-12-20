Ф1 отчиталась о росте аудитории киберчемпионата

В 2019 году состоялся третий сезон чемпионата F1 Esports. По данным от пресс-службы чемпионата, размер аудитории увеличился на 76% – до 5,8 млн человек. При этом всего в социальных сетях онлайн-трансляции посмотрели 169 млн раз.

Как и в прошлом году, Ф1 отметила высокий интерес к серии со стороны молодой аудитории. По ее данным, 79 процентов зрителей были моложе 34 лет.

Чтобы получить возможность попасть в пелотон виртуальной Ф1, в онлайн-квалификациях приняли участие 109 тысяч игроков (что на 65% больше, чем годом ранее), которые суммарно преодолели более 1,4 миллиона кругов.

В 2019-м в киберспортивной Ф1 впервые приняли участие все десять команд реального чемпионата, включая Ferrari. А призовой фонд по сравнению с 2018-м вырос в два раза и составил 500 тысяч долларов.