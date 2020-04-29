eNASCAR Heat Pro League проводит гонку в Уоткинс-Глен
Сегодня пройдет второй этап виртуальной серии eNASCAR Heat Pro League
Второй этап кибергоночной серии eNASCAR Heat Pro League пройдет на городской трассе в Уоткинс-Глен. Заезды, как и на первом этапе, пройдут отдельно для геймеров на Xbox и на PlayStation 4.
Первый этап серии прошел на виртуальной трассе в Хоумстед-Майами. Соревнование на Xbox выиграл Джастин Брукс из команды JTG Daugherty Throttlers, а на PS4 сильнее всех оказался Ник Джобс из Motorsports GC.
Ниже вы можете увидеть самые яркие этапы первого этапа серии:
Трасса в Уоткинс-Глен сильно отличается от Хоумстеда и для успеха потребует других навыков. Предположить, кто станет фаворитом, можно исходя из результатов предсезонных гонок. В заезде на трассе в Мид-Огайо быстрее были Даниэль Буттафуоко и Луис Зайтер (Xbox), а также Джо Горник и Мэтт Биллингсли (PS4).
Квалификация второго этапа прошла в ночь со вторника на среду и поул в соревнованиях на Xbox достался Буттафуоко. Он проехал круг за 1:07.635, на одну десятую опередив победителя первого этапа Брукса. Третье время показал Зайтер.
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Среди геймеров с PS4 быстрее всех стал Брэндин Гриттон. Он на несколько сотых опередив Джобса, показав результат лучше, чем у конкурентов на Xbox. Его время прохождения трассы составило 1:07.586. Тройку лидеров замкнул Максвелл Кастро.
Гонка начнется ранним утром в четверг, в 3 часа по московскому времени. Посмотреть ее можно, не выходя из этой новости.
Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup , eSports
|Автор
|Ник де Грот
eNASCAR Heat Pro League проводит гонку в Уоткинс-Глен
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