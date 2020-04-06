Элбон признался, что забыл использовать DRS в виртуальном Гран При

Александр Элбон стал одним из шести действующих пилотов Формулы 1, которые приняли участие в виртуальном Гран При Австралии. Таец стартовал с пятой позиции и сразу прорвался в первую тройку, но допустил разворот на первом круге и выбыл из топ-10.

Остаток 29-круговой гонки Алекс провел, прорываясь в десятку. В итоге пилот команды Red Bull завершил виртуальный Гран При восьмым. Этот результат не принес Элбону радости.

«Не понимаю, что случилось, – рассказал Элбон. – Я был быстр на тренировках, но этого не было видно по моей скорости в гонке. А тем более в квалификации, где я забыл использовать DRS, что как-то глуповато.

Я хорошо стартовал, но ошибся на первом круге, и большую часть гонки был вынужден догонять. По крайней мере, у меня было веселое сражение с Дженсоном Баттоном. Несмотря на результат было весело. Я получил удовольствие и надеюсь принять участие еще в каких-то кибергонках».

Макс Ферстаппен отказался от участия в гонке, и напарником Элбона по Red Bull был игрок в крикет Бен Стоукс. Он занял последние места в квалификации и гонке, но Алекс все равно похвалил партнера: «Бен был отличным напарником. Мы немного потренировались вместе перед гонкой, и он все время прибавлял. Думаю, он хорошо поработал в гонке. Это непростая игра, взгляните, сколько пилотов допускали развороты. Так что отставание Бена всего в один круг впечатляет».