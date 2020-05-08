Экскурсия по трассе в Монако с пилотом Формулы Е

В эти выходные Формула Е в партнерстве с проектом Motorsport Games проводит третий этап своего виртуального чемпионата. На старт выйдут все 24 действующих пилота, а сражаться им предстоит на трассе в Монако.

Однозначным фаворитом кибергонок Формулы Е этой весной стал Максимилиан Гюнтер, выигравший все три уже состоявшихся виртуальных заезда. И пока немец продолжает шлифовать пилотаж в надежде одержать четвертую победу подряд, рассказать нам о трассе в Монако с точки зрения пилота электрической формулы согласился Александр Симс, товарищ Гюнтера по команде BMW i Andretti.

Фото: FIA Formula E

Сен-Девот и 2-й поворот

- В конце стартовой прямой надо выполнить достаточно жесткое торможение, а сам поворот выглядит достаточно плавным – и пилоты стараются как можно сильнее спрямить траекторию. При этом важно точно попасть апекс и не распускать машину слишком сильно, ведь (в отличие от пилотов Ф1) мы не едем вверх к Казино, а берем левее и уходим на спуск.

В реальной жизни нам не приходится переключать передачи, а вот в симуляторе rFactor 2 у коробки две скорости. И с этим надо быть осторожным: на переключении задние колеса легко теряют сцепление. Заноса при этом сложно избежать – и он может иметь серьезные последствия, если руль в этот момент повернут сильнее чем надо.

Фото: FIA Formula E

3-й поворот и Новая шикана

- Мы срезаем почти половину привычной трассы и возвращаемся на нее уже на набережной. Третий поворот представляет собой шпильку с двумя апексами, и он очень медленный.

Со стороны кажется, что здесь можно потерять все, столкнувшись с отбойником или другой машиной – а много отыграть вряд ли получится. Но ничего подобного: здесь надо очень тщательно следить за скоростью на апексе, не ронять ее ниже оптимальной. Проедешь на 3 км/ч медленнее – легко можешь потерять на этом полсекунды. А на симуляторе отследить эти несколько километров в час, честно говоря, сложновато.

Из-за двойного апекса в шпильке тоже надо быть аккуратным с траекторией и не позволять машине сильно удаляться от внутреннего края трассы.

Фото: FIA Formula E

Табак (5-й поворот)

- Я уже начинаю повторяться, но в этом быстром повороте тоже важно четко прописать траекторию. Наверное, на обычной трассе прохождение этого участка не выглядело бы особо сложным, но в нашем случае отбойники по обе стороны трассы добавляют перца!

Фото: FIA Formula E

Секция у бассейна (повороты с 6-го по 9-й)

- С первой связкой проблем обычно не возникает. Когда ты входишь в ритм, то едешь ее полным газом, и у тебя при этом есть небольшой запас на случай помарки.

Вторая связка уже не такая быстрая – и если остаться мыслями в первой, легко можно словить занос. К тому же, на выходе из второй шиканы есть неприятный поребрик. Одним словом, тут все располагает к тому, чтобы спрямлять траекторию и работать рулем экономно.

Восточная половина трассы в Монако – та же, что у Формулы 1. А вот от первого поворота к четвертому электрические болиды едут своим маршрутом Фото: FIA Formula E

Раскасс (11-й поворот)

- Здесь пилоту приходится непросто, так как в момент начала торможения передние колеса еще не стоят прямо, а значит – инерция норовит слегка стащить машину в сторону. К тому же, перед самым входом в поворот ты слегка поворачиваешь руль влево, чтобы потом почти сразу переложить его вправо.

Вторая часть тут особо сложная. Она полностью открывается перед тобой, когда ты уже повернул руль на нужный угол – и если едешь быстро, ты никогда не можешь быть на сто процентов уверен, что сделал все абсолютно правильно. Плюс переключение передач тут особенно не в тему: кому нужен занос в тесном ущелье между двух отбойников?

Фото: FIA Formula E

Антони Ноге (12-й поворот)

- Тут нет особого смысла тормозить позже всех и пытаться въехать в поворот на ушах. Особенно если несколько сотых, отыгранных на входе, обернутся потерей нескольких десятых на выходе. Ведь поворот выводит на длинную прямую, и именно правильный выход на нее имеет ключевое значение.

Так что, здесь вознаграждаются спокойствие, аккуратность и плавность движений. Это хорошо заметно за рулем реальной машины, а на симуляторе – заметно еще сильнее.

Насколько удачно пилот BMW i Andretti конвертирует эту теорию в практику, можно будет увидеть по ходу субботней гонки. Прямую трансляцию заезда проведет (начиная с 17:30 по московскому времени) видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» – ссылку мы также разместим на главной странице сайта.

Напомним также, что массу любопытной информации для игроков и тех, кто следит за событиями в сфере киберспорта, всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games.