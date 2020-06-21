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eSports / Отчет о гонке

Экс-гонщик DTM выиграл этап виртуального ралли-кросса

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Экс-гонщик DTM выиграл этап виртуального ралли-кросса
Автор:
, Ответственный редактор
21 июн. 2020 г., 15:18

Победителем киберэтапа на трассе в норвежском Хелле стал Том Бломквист, переигравший двух фаворитов уик-энда

С самого начала заездов свои претензии на общий успех обозначили действующий чемпион мира Тимми Хансен и триумфатор первого этапа Шейн ван Гисберген. Швед стал победителем квалификации, опередив новозеландца, а потом оба выиграли в своих полуфиналах и оказались рядом на старте решающей гонки.

Хансен лучше разогнался к первому торможению, и его соперник решил играть тактически, сразу же уехав на джокер-круг. Тимми быстро сориентировался в ситуации и уже в начале второго круга сделал то же самое. Он удержался впереди принципиального соперника – но на первом же торможении допустил ошибку, забрал слишком широко и пропустил ван Гисбергена.

Казалось, после этого лидеру сезона не составит труда одержать вторую победу, однако впереди еще оставался Том Бломквист. Сын чемпиона мира по ралли Стига Бломквиста смог было создать достаточный отрыв – но когда на последнем круге в свою очередь отправился на «джокер», ошибся с траекторией, снес несколько столбиков и едва не потерял лидерство.

 

Однако экс-пилоту DTM все же удалось выскочить на трассу прямо перед ван Гисбергеном и первым пересечь линию финиша. Хансен замкнул тройку призеров, опередив Хенрика Крогстада и Мариуса Бермингруда.

Для российского участника киберсерии Матвея Фуражкина второй этап сложился гораздо лучше первого. Чемпион Европы, который после предыдущей гонки проводил дополнительные тренировки с пилотом Ferrari Шарлем Леклером, прошел в полуфинал с десятым результатом, и финишировал в своей мини-гонке четвертым. Это позволило москвичу войти в десятку сильнейших общего зачета.

По сумме очков лидерство в eWRX сохранил ван Гисберген (55), опережающий Хансена (49) и Бломквиста (40). Очередной этап серии пройдет в ближайший уик-энд на виртуальной трассе в Швеции.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Автор Александр Кабановский

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