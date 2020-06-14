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eSports / Отчет о гонке

Экипаж Делетраза и Марчьелло выиграл «Виртуальный Ле-Ман». Алонсо – 17-й

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Экипаж Делетраза и Марчьелло выиграл «Виртуальный Ле-Ман». Алонсо – 17-й
14 июн. 2020 г., 13:17

Машина Ферстаппена и Норриса стала 25-й

Экипаж Rebellion-Williams в составе Луи Делетраза, Раффаэле Марчьелло, Никодема Вишневски и Кубы Бржезински выиграл «Виртуальные 24 часа Ле-Мана». 

Второе место досталось команду ByKolles в составе Тома Дильманна, Эстебана Герьери, Джерни Симончича и Йеспера Педерсона. Тройку замкнул второй экипаж Rebellion-Williams, за который ехали Джек Эйткен, Агустин Канапино, Алекс Арана и Михаэль Романидис.

В классе GT первое место занял экипаж Porsche с Ником Тэнди, Айганчаном Гювеном, Джошуа Роджерсом и Томме Остгором за рулем.

Соревнования прошли 13-14 июня в дни, на которые была запланирована настоящая гонка в Ле-Мане. В них приняло участие множество знаменитых пилотов, в том числе бывшие и действующие гонщики Формулы 1. На старте заезда в нем доминировал экипаж Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, но из-за технических проблем он финишировал лишь 25-м.

Двукратный чемпион Ф1 Фернандо Алонсо сначала заработал штрафной проезд по пит-лейну за столкновение с Симоной де Сильвестро, а потом остался без топлива. В итоге, его экипаж стал 17-м.

Прямую трансляцию гонки с русскоязычным комментарием можно было посмотреть по ссылке.

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