Два пилота Ф1 поедут в виртуальном Гран При

В прошлом году из-за переноса старта сезона Формулы 1 многие пилоты принимали участие в виртуальных гонках. В 2021-м Ф1 пока планирует провести полноценный сезон, однако виртуальные Гран При начнутся раньше него.

Виртуальный Гран При Австрии пройдет уже сегодня, и в нем снова найдется место боевым пилотам Ф1. За команду Williams поедут ее основные гонщики Джордж Расселл и Николя Латифи.

Больше действующих пилотов в заявке нет, но за Red Bull выступит проведший прошлый сезон в основной команде Алекс Элбон. В AlphaTauri поедет бывший пилот Ф1 Витантонио Льюцци, а в составе Alfa Romeo выступит вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа.