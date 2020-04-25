DTM устроит свои кибергонки. На машинах 1992 года

Организаторы чемпионата DTM объявили о проведении виртуальной серии на базе платформы Raceroom. Первая кибергонка пройдет 3 мая, еще четыре в оставшиеся майские уик-энды.

Особенностью этой серии является то, что разработка Raсeroom была прекращена в 2016 году. Из-за этого на виртуальной платформе не представлены машины последнего сезона. Поэтому большинство заездов пройдет на автомобилях 2013, 2014 и 2016 годов. За исключением самой первой гонки: для нее подготовили классические машины легендарного сезона-1992.

Программное обеспечение Raceroom находится в свободном доступе и доступно для скачивания и установки. В гонках смогут принять участие все, кто пройдет отбор, а также некоторые действующие пилоты DTM. Их имена станут известны позднее.