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DTM устроит свои кибергонки. На машинах 1992 года

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DTM устроит свои кибергонки. На машинах 1992 года
Автор:
, Редактор
25 апр. 2020 г., 12:55

Пять виртуальных заездов состоятся в каждый из майских уик-эндов

Организаторы чемпионата DTM объявили о проведении виртуальной серии на базе платформы Raceroom. Первая кибергонка пройдет 3 мая, еще четыре в оставшиеся майские уик-энды.

Особенностью этой серии является то, что разработка Raсeroom была прекращена в 2016 году. Из-за этого на виртуальной платформе не представлены машины последнего сезона. Поэтому большинство заездов пройдет на автомобилях 2013, 2014 и 2016 годов. За исключением самой первой гонки: для нее подготовили классические машины легендарного сезона-1992.

Программное обеспечение Raceroom находится в свободном доступе и доступно для скачивания и установки. В гонках смогут принять участие все, кто пройдет отбор, а также некоторые действующие пилоты DTM. Их имена станут известны позднее.

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Об этой статье

Серия DTM , eSports
Автор Сергей Иванов

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