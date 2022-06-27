DdoS-атаки и BMW как явный лидер: стартовал главный виртуальный чемпионат SMP Racing

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В минувшую субботу, 25 июня, программа развития российского автоспорта SMP Racing дала старт новому сим-рейсинговому чемпионату – самому масштабному в своей истории. Календарь соревнования, получившего название Кубок SMP Racing Esports по гонкам на выносливость, состоит из шести марафонских (длиной от 4 до 9 часов) гонок – включая офлайн финал, для участия в котором 20 лучших экипажей соберутся на одной площадке.

Первый этап соревнований прошел на цифровой копии знаменитой гоночной трассы в японской Сузуке и собрал на старте 113 сим-рейсеров в составе 50 экипажей. Прямую трансляцию гонки в своих соцсетях провел в частности Motorsort.com.

В списке участников было немало спортсменов, входящих в число лучших виртуальных гонщиков России – к примеру, Михаил Стаценко, выступающий за базирующуюся в Абу-Даби профессиональную сим-рейсинговую команду Yas Heat. На старте можно было увидеть и Александра Смоляра, пилота Формулы 3, появляющегося на виртуальных трассах чаще любого другого профессионального автогонщика из России – вместе с Данилой Черепениным, обладателем прошлогоднего Кубка РАФ по цифровому автоспорту, Александр вошел в состав экипажа G-Drive Racing Black.

Именно Смоляр выиграл старт заезда и возглавлял гонку в течение первого часа – однако ближе к концу этого часа получил 10-секундный штраф за контакт с одним из соперников. Это вывело вперед экипаж Simware.pro by VDES в составе Михаила Быкова и Егора Огородникова, который в итоге был объявлен победителем гонки.

Заезд на виртуальной «Сузуке» должен был продлиться 6 часов – однако свои коррективы в происходящее внесли DDoS-атаки, которым подвергся использующийся организаторами сервер. К сожалению, в последнее время это не редкость в виртуальных соревнованиях: неделе раньше по этой же причине не смогла состояться гонка «24 часа Спа» – этап IGTC Esports, одного из наиболее престижных виртуальных чемпионатов. Первую атаку на сервер Кубка SMP Racing Esports удалось отбить – но за ней последовала вторая, в 5 раз более сильная. Гонку пришлось остановить в самом конце четвертого часа – и возобновление ее было признано не имеющим смысла, так как после рестарта сервер с чрезвычайно высокой долей вероятности подвергся бы новым атакам.

Результаты заезда были зафиксированы по пересечению финишной черты на 113 круге (с добавлением штрафов, которые экипажи не успели отбыть) – из-за этого экипажам начислено 60 % от очков, положенных за финиш после прохождения полной дистанции.

Тройку призеров в итоге составили экипажи Simware.pro by VDES (Михаил Быков и Егор Огородников), «Папа Джонс Рейсинг Тим» (Иван Шерметинский и Артем Маниша) и G-Drive Black (Александр Смоляр, Данила Черепенин и Алексей Смирнов). Примечательно, что все призеры – и более того: все экипажи, финишировавшие на первых 7 местах – выбрали для участия в гонке автомобиль BMW M4.

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