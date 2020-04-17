Даже Феттель собрался выступить в кибергонках

В отсутствие настоящих гонок многие пилоты Формулы 1 пробуют себя в виртуальных. В разных киберзаездах уже принимали участие около десяти действующих гонщиков Ф1. Одним из последних этим соблазнился Шарль Леклер: монегаск сходу выиграл официальный виртуальный Гран При, после чего продолжил выступления.

Пример Леклера подействовал на его напарника по Ferrari Себастьяна Феттеля. Чтобы выступить в кибергонке, немец даже купил симулятор.

«По правде говоря, еще пару дней назад у меня не было симулятора, – признался Феттель Motorsport.com. – Так что и соблазна [участвовать в кибергонках] не было, ведь не было возможности. Но я так много об этом слышал, что решил купить и попробовать. Осталось только установить его.

В целом, не предвижу своей карьеры в симрейсинге. Скорее, это что-то для развлечения. В детстве я играл в какие-то игры, но с тех пор, как сам завел детей, это не входит в список моих занятий. Посмотрим, сколько времени удастся найти.

Но я читал новости о том, как некоторые [пилоты] участвуют в этом. Читал, что Шарль хорошо дебютировал, это было здорово для него и для команды».

В то же время ставить симрейсинг рядом с настоящими гонками Феттель не готов: «Я считаю это развлечением. Гонки должны происходить в реальном мире снаружи. А остальное нужно для веселья. Знаю, что некоторые относятся к симрейсингу всерьез, проводят за ним много времени, но у меня есть и другие занятия. Буду совмещать».