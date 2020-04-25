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eSports / Анонс

Что смотреть на выходных: гид гоночного болельщика

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Что смотреть на выходных: гид гоночного болельщика
Автор:
, шеф-редактор
25 апр. 2020 г., 11:38

В последний уикенд апреля фанаты автоспорта смогут увидеть Формулу Е в виртуальном Гонконге, Норриса за рулем компьютерного IndyCar и онлайн-шоу «Брось вызов Williams»

Суббота, 25 апреля

Первый зачетный этап виртуальной Формулы Е

Время старта: 17:30 по московскому времени
Где смотреть: на сайте Motorsport.com, на «Моторспорт.ТВ», официальном сайте Формулы Е, а также в твитче и соцсетях

Используемая игра: rFactor2
Трасса: улицы Гонконга
Победитель предыдущей гонки: Максимилиан Гюнтер

Неделю назад Формула Е опробовала виртуальный формат на внезачетной гонке в Монако. Получилось зрелищно. И теперь электрочемпионат начинает полноценный киберсезон. Первая зачетная гонка этого первенства пройдет на компьютерной версии трассы в Гонконге. Обновите эту страницу в 17:30, трансляция начнется прямо тут:

Пока гонка не началась, можно посмотреть, как пилоты бились на последнем круге предыдущего этапа в Монако:

Суббота, 25 апреля

Виртуальный Ле-Ман

Время старта: 21:00 по московскому времени
Где смотреть: прямо здесь, на Motorsport.com

Используемая игра: Forza Motorsport 7
Трасса: Спа-Франкоршам
Победитель предыдущей гонки: Шон Арнольд

Участники Виртуального Ле-Мана сражаются за $200 000 призового фонда и возможность приехать в настоящий Ле-Ман. В отличие от большинства других киберсерий, этот чемпионат начался задолго до пандемии. Нынешний сезон Виртуального Ле-Мана — второй по счету, он стартовал в ноябре.

Позади четыре этапа, последний из них провели на компьютерной версии Себринга. В эту субботу, 25 апреля, пройдет пятый этап. Посмотреть его можно в этой статье. Прямая трансляция начнется в 21:00:

Суббота, 25 апреля

Пятый этап IndyCar iRacing Challenge

Время старта: 22:30 по московскому времени
Где смотреть: сайт телеканала NBC Sports или эфир телеканала Viasat Sport (с русским комментарием)

Используемая игра: iRacing
Трасса: Автодром Америк, Остин
Победитель предыдущей гонки: Симон Пажено

Громким пополнением для виртуального IndyCar станет дебют в американском чемпионате Ландо Норриса. Вместе с пилотом McLaren свои силы IndyCar iRacing Challenge попробует гонщик серии Supercars Час Мостерт — это должно привлечь аудиторию из Австралии.

Ну а заядлым болельщикам IndyCar приглашение не требуется: достаточно сказать, что на старт пятого этапа кибертурнира выйдут 33 гонщика, включая всех современных звезд чемпионата. Среди них — «Большой нос» Тони Канаан, «новый Марио Андретти» Колтон Херта и без всяких кавычек величайший гонщик IndyCar XXI века Скотт Диксон.

Воскресенье, 26 апреля

Виртуальный GT от Стефана Рателя, первый этап

Время старта: 17:30 по московскому времени
Где смотреть: на «Моторспорт.ТВ»

Используемая игра: Assetto Corsa
Трасса: Сильверстоун

Организатор ключевых чемпионатов категории GT в Европе Стефан Ратель взял пример с коллег и запустил киберсерию GT. Первый этап пройдет на компьютерной версии Сильверстоуна в ближайшее воскресенье; трансляцию организует «Моторспорт.ТВ». Одним из комментаторов выступит знаменитый Боб Костандурос — тот самый человек, кто задает вопросы пилотам Формулы 1 на послегоночных пресс-конференциях.

Календарь виртуального чемпионата расписан до июня и состоит из шести этапов. Вторым в расписании идут «24 часа Спа» — суточный кибермарафон запланирован на 10 мая.

Воскресенье, 26 апреля

Виртуальный NASCAR: Pro Invitational Series

Время старта: 19:00 по московскому времени
Где смотреть: на Fox Sports (требуется подписка) и на одном из каналов семейства «Матч ТВ» (в повторе через несколько дней после гонки)

Используемая игра: iRacing
Трасса: Талладега

Пожалуй, у поклонников киберNASCAR самое обширное меню среди всех гоночных фанатов — в этой дисциплине проводят сразу несколько виртуальных турниров. В эти выходные зрителей ждет 70-круговой заезд в Талладеге с одной перезагрузкой повреждений. Это значит, что один раз за гонку участники смогут сбросить все неисправности, которые заполучила их машина. Но после этого никаких поблажек не предусмотрено: разбил машину — сходи с дистанции. В ожидании битвы при Талладеге можно посмотреть нарезку лучших моментов с прошедшей кибергонки NASCAR на овале в Хоумстеде:

Воскресенье, 26 апреля

«Брось вызов Williams»: официальное киберсражение Формулы 1

Время старта: 20:00 по московскому времени
Где смотреть: в ютьюбе Формулы 1

Используемая игра: F1 2019
Трасса: Сильверстоун и пока неназванные автодромы

Самый странный кибертурнир из всех — зато с официальным статусом от Формулы 1. В этот раз eSports-чемпионат Ф1 взял паузу. В отсутствие полноценного виртуального Гран при чемпионат предложит зрителям нечто под названием #ChallengeWilliams. В переводе это означает «Брось вызов Williams».

Вечером в воскресенье, 26 апреля, на ютьюб-канале Ф1 начнется гоночное онлайн-шоу с участием обоих пилотов Williams — Джорджа Расселла и Николя Латифи. Их ждет серия заездов, дуэль с гольфистом Иэном Паултером, интернет-голосование, битва против геймеров и, возможно, что-то еще. Правил и деталей настолько много, что будет правильнее просто включить трансляцию и разобраться по ходу дела.

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Об этой статье

Серия Формула E , GT , IndyCar , NASCAR , NASCAR Cup , eSports
Автор Антон Погорельский

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