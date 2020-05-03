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eSports / 6 этап Indycar iRacing Challenge / Отчет о гонке

Чемпион IndyCar выбил с трассы гостя из Формулы 1 в виртуальной гонке

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Чемпион IndyCar выбил с трассы гостя из Формулы 1 в виртуальной гонке
Автор:
, журналист (Франция)
3 мая 2020 г., 09:39

Симон Пажено устроил столкновение в киберзаезде на овале в Индианаполисе. Пилот задел автомобиль Ландо Норриса, который в тот момент боролся за победу

В кибергонке IndyCar iRacing Challenge произошло скандальное столкновение. Остававший на круг чемпион IndyCar Симон Пажено подставился под машину пилота Формулы 1 Ландо Норриса и спровоцировал аварию. Во время стрима француз признался, что намеренно замедлился, чтобы помочь соперникам Норриса из IndyCar, но не хотел выбивать гостя из Формулы 1 совсем.

Из-за этого инцидента пилот McLaren лишился возможности побороться за победу. В итоге гонку на виртуальной версии овала в Индианаполисе выиграл еще один гость из другого чемпионата – представитель австралийской серии Supercars Скотт Маклафлин.

Маклафлин удачно воспользовался столкновением на последнем круге. Эту аварию устроил Сантино Ферруччи. Гонщик, который уже становился фигурантом скандала за намеренные удары соперника, отправил в полет Оливера Эскью, не позволив тому победить.

Ферруччи честно сказал, что решился на попытку обгона исключительно потому, что участвовал в виртуальной, а не настоящей гонке. Посмотреть запись хаотичного последнего круга со столкновением, полетом над трассой и неожиданной победой Маклафлина, можно на видео:

 

А это фотогалерея с прошедшего этапа IndyCar iRacing Challenge:

Слайдер
Список

Оливер Эскью и Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP

Оливер Эскью и Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP
1/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Полет Райана Хантер-Рея, Andretti Autosport

Полет Райана Хантер-Рея, Andretti Autosport
2/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Джозеф Ньюгарден, Team Penske борется с Такумой Сато, Rahal Letterman Lanigan Racing

Джозеф Ньюгарден, Team Penske борется с Такумой Сато, Rahal Letterman Lanigan Racing
3/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Уилл Пауэр, Team Penske

Уилл Пауэр, Team Penske
4/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Стефан Уилсон, Juncos Racing, Скотт Спид, Andretti Autosport и Джеймс Дэвисон, BYRD / Petry / Hayward / Belardi

Стефан Уилсон, Juncos Racing, Скотт Спид, Andretti Autosport и Джеймс Дэвисон, BYRD / Petry / Hayward / Belardi
5/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Симон Пажено, Team Penske

Симон Пажено, Team Penske
6/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Победитель гонки Скотт Маклафлин, Team Penske

Победитель гонки Скотт Маклафлин, Team Penske
7/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Полет машины Ландо Норриса, Arrow McLaren SP

Полет машины Ландо Норриса, Arrow McLaren SP
8/13

Фотограф: McLaren

Ландо Норрис, Arrow McLaren SP и Симон Пажено, Team Penske

Ландо Норрис, Arrow McLaren SP и Симон Пажено, Team Penske
9/13

Фотограф: McLaren

Ландо Норрис, Arrow McLaren SP, Оливер Эскью, Arrow McLaren SP и Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP,

Ландо Норрис, Arrow McLaren SP, Оливер Эскью, Arrow McLaren SP и Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP,
10/13

Фотограф: McLaren

Победитель гонки Скотт Маклафлин, Team Penske

Победитель гонки Скотт Маклафлин, Team Penske
11/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Ландо Норрис, Arrow McLaren SP

Ландо Норрис, Arrow McLaren SP
12/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

Себастьен Бурдэ, A.J. Foyt Enterprises

Себастьен Бурдэ, A.J. Foyt Enterprises
13/13

Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar , eSports
Этап 6 этап Indycar iRacing Challenge
Сессия Гонка
Пилоты Симон Пажено , Ландо Норрис
Команды Arrow SPM
Автор Мишель Дюфоре

eSports Следующая сессия

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