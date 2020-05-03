Чемпион IndyCar выбил с трассы гостя из Формулы 1 в виртуальной гонке
Симон Пажено устроил столкновение в киберзаезде на овале в Индианаполисе. Пилот задел автомобиль Ландо Норриса, который в тот момент боролся за победу
В кибергонке IndyCar iRacing Challenge произошло скандальное столкновение. Остававший на круг чемпион IndyCar Симон Пажено подставился под машину пилота Формулы 1 Ландо Норриса и спровоцировал аварию. Во время стрима француз признался, что намеренно замедлился, чтобы помочь соперникам Норриса из IndyCar, но не хотел выбивать гостя из Формулы 1 совсем.
Из-за этого инцидента пилот McLaren лишился возможности побороться за победу. В итоге гонку на виртуальной версии овала в Индианаполисе выиграл еще один гость из другого чемпионата – представитель австралийской серии Supercars Скотт Маклафлин.
Маклафлин удачно воспользовался столкновением на последнем круге. Эту аварию устроил Сантино Ферруччи. Гонщик, который уже становился фигурантом скандала за намеренные удары соперника, отправил в полет Оливера Эскью, не позволив тому победить.
Ферруччи честно сказал, что решился на попытку обгона исключительно потому, что участвовал в виртуальной, а не настоящей гонке. Посмотреть запись хаотичного последнего круга со столкновением, полетом над трассой и неожиданной победой Маклафлина, можно на видео:
А это фотогалерея с прошедшего этапа IndyCar iRacing Challenge:
Оливер Эскью и Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Полет Райана Хантер-Рея, Andretti Autosport
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Джозеф Ньюгарден, Team Penske борется с Такумой Сато, Rahal Letterman Lanigan Racing
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Уилл Пауэр, Team Penske
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Стефан Уилсон, Juncos Racing, Скотт Спид, Andretti Autosport и Джеймс Дэвисон, BYRD / Petry / Hayward / Belardi
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Симон Пажено, Team Penske
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Победитель гонки Скотт Маклафлин, Team Penske
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Полет машины Ландо Норриса, Arrow McLaren SP
Фотограф: McLaren
Ландо Норрис, Arrow McLaren SP и Симон Пажено, Team Penske
Фотограф: McLaren
Ландо Норрис, Arrow McLaren SP, Оливер Эскью, Arrow McLaren SP и Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP,
Фотограф: McLaren
Победитель гонки Скотт Маклафлин, Team Penske
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Ландо Норрис, Arrow McLaren SP
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
Себастьен Бурдэ, A.J. Foyt Enterprises
Фотограф: Крис Грейтен - Getty Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , IndyCar , eSports
|Этап
|6 этап Indycar iRacing Challenge
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Симон Пажено , Ландо Норрис
|Команды
|Arrow SPM
|Автор
|Мишель Дюфоре
Чемпион IndyCar выбил с трассы гостя из Формулы 1 в виртуальной гонке
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