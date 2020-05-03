В кибергонке IndyCar iRacing Challenge произошло скандальное столкновение. Остававший на круг чемпион IndyCar Симон Пажено подставился под машину пилота Формулы 1 Ландо Норриса и спровоцировал аварию. Во время стрима француз признался, что намеренно замедлился, чтобы помочь соперникам Норриса из IndyCar, но не хотел выбивать гостя из Формулы 1 совсем.

Из-за этого инцидента пилот McLaren лишился возможности побороться за победу. В итоге гонку на виртуальной версии овала в Индианаполисе выиграл еще один гость из другого чемпионата – представитель австралийской серии Supercars Скотт Маклафлин.

Маклафлин удачно воспользовался столкновением на последнем круге. Эту аварию устроил Сантино Ферруччи. Гонщик, который уже становился фигурантом скандала за намеренные удары соперника, отправил в полет Оливера Эскью, не позволив тому победить.

Ферруччи честно сказал, что решился на попытку обгона исключительно потому, что участвовал в виртуальной, а не настоящей гонке. Посмотреть запись хаотичного последнего круга со столкновением, полетом над трассой и неожиданной победой Маклафлина, можно на видео:

А это фотогалерея с прошедшего этапа IndyCar iRacing Challenge: