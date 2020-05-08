В тот самый день, когда отменили Гран При Австралии, где-то в Европе закипела работа. Несколько человек быстро поняли, что означает срыв сезона Формулы 1. Это взлет популярности кибергонок. Вопрос был в том, кто сориентируется быстрее.

Самой оперативной оказалась компания Veloce Esports. В воскресенье, когда в Мельбурне должен был стартовать Гран При Австралии, эти ребята провели НеГранПри Австралии. А неделю спустя устроили вторую виртуальную гонку под названием НеГранПри Бахрейна. Этот этап можно посмотреть на Motorsport.com. Мы настолько впечатлились, что сразу после финиша написали об этом статью. Вот она:

И теперь настало время раскрыть карты. За компанией Veloce стоит бывший гонщик системы Red Bull и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь. В интервью Motorsport.com французский спортсмен и бизнесмен рассказал, как предвосхитил подъем виртуальных соревнований и какими должны стать кибергонки завтрашнего дня.

— Три года назад я вложился в Veloce Esports. Это ведущая компания, которая занимается киберспортом в Великобритании. Я стал одним из партнеров. В этом году мы собрали гонщиков Формулы 1 для НеГранПри Австралии и НеГранПри Бахрейна. Эти соревнования смотрели миллионы зрителей по всему миру.

Сейчас гонки зарабатывают большие деньги на продаже прав на телетрансляции. Но телевидение не вечно. Там уже началось снижение. А вопрос прав на использование данных остался ключевым. У кого есть данные, тот может делать удивительные вещи. Например, создать точную копию гоночного автомобиля в компьютерной игре.

Еще 10 лет назад я знал: в Формуле 1 не всегда будут 20 машин в Гран При. На старте непременно появится 21-я машина. Ей будут управлять миллионы геймеров со всей планеты.

Сегодня каждая трасса измерена и просканирована вдоль и поперек. На каждом болиде Формулы 1 сотни, если не тысячи датчиков, которые замеряют каждый аспект поведения машины. На сегодняшний день у нас есть все технологии, необходимые для точного копирования реального автомобиля Ф1 в компьютерной игре.

И вот здесь лежат большие деньги. Аудитория киберсоревнований огромна. Посмотрите на твитч: там играют миллионы людей, они смотрят друг на друга, дают советы и записывают обучающие видео по прохождению той или иной игры. В этом направлении настоящий бум.

Так что я понял: направление eSports — и я говорю не только о гоночном eSports, но о компьютерных играх в целом — недостаточно монетизировано в данный момент. Еще не все поняли ценность этой отрасли.

Наши сотрудники в Англии работают в офисе, который по сути является домом. То есть они живут там же, где работают. Это очень практично: они просыпаются, спускаются на первый этаж — и вот они на работе, могут начинать работу над онлайн-трансляцией виртуального заезда.

Ну и, разумеется, нельзя приписывать мне большую часть заслуг. Мои партнеры — Джек и Руперт Свендсен-Кук, мы выступали в одной команде в британской Формуле 3.

В итоге нам потребовалось меньше 48 часов, чтобы все устроить. За это время к нам присоединился Ландо Норрис и другие пилоты Формулы 1. То, насколько быстро мы это сделали, показывает, на что способна Veloce.

Очевидно, что поклонники Формулы 1 хотят видеть за рулем гонщиков Формулы 1. Но просто нереально заставить выйти на старт Льюиса Хэмилтона — возможно, он просто не любит компьютерные игры. Да и Себастьяна Феттеля здесь не встретить. Мы решили отнестись к этому как к возможности. Смотрите, у нас есть звезды калибра Ландо Норриса и Шарля Леклера. И мы можем пригласить к ним в соперники звезд из других видов спорта. Из футбола, из гольфа, из тенниса.

Для таких спортсменов это шанс заняться чем-то, что они никогда в жизни не попробовали бы в обычных обстоятельствах. А это, в свою очередь, привлекает совершенно новую аудиторию к кибергонкам Формулы 1. Все понимают, что автогонки — сложная дисциплина. Здесь недостаточно просто купить пару кроссовок, чтобы начать выступать. И виртуальные соревнования позволяют каждому, у кого есть компьютер, попробовать себя и бросить вызов настоящим гонщикам Формулы 1. На мой взгляд, именно в этом заключается притягательность киберспорта.

Естественно, как только Формула 1 возобновит сезон, все тут же переключатся на настоящие Гран При. Поэтому для нас важно предоставить аудитории то, что она при всем желании не увидит в реальных гонках. Многие пытаются просто скопировать то, что они видят в обычной жизни, и перенести это в игру. Такой подход не сработает.

Мы считаем, что киберспорт — это феномен сам по себе. Если вы посмотрите на лучшие образцы компьютерных игр, на Fortnite, к примеру, то увидите, что эта игра не имеет ничего общего с действительностью. Любители Fortnite не пойдут на войну. Они занимаются тем, чего нет в настоящем. И в этом прелесть виртуального мира: здесь можно создать то, чего не существует в действительности.

В мире виртуального спорта есть спонсоры, и они заинтересованы в том, чтобы люди смотрели трансляции, а бизнес процветал независимо от того, проходят реальные гонки Формулы 1 или нет. Поэтому сейчас крайне важно взрастить сообщество поклонников виртуальных гонок.