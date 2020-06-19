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eSports / Отчет о гонке

Брукс и Гайлс стали победителями кибергонок NASCAR в Айове

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Брукс и Гайлс стали победителями кибергонок NASCAR в Айове
Автор:
19 июн. 2020 г., 08:20

Джастин Брукс стартовал с поула и стал сильнейшим на платформе Xbox, а Коди Гайлс опередил соперников на PS4

Xbox One

Джастин Брукс с самого начала захватил инициативу в 70-круговой гонке, когда они с лидером общего зачета Даниэлем Буттафуоко смогли создать отрыв от преследователей.

На 23-м круге Буттафуоко удалось выйти вперед после пит-стопов под зелеными флагами, однако вскоре Брукс вернул себе первую позицию.

Когда чуть позже Буттафуоко направился на пит-лейн для второй остановки, внезапно появились желтые флаги. Гонщик вновь вышел в лидеры, опережая Брукса и Брайана Тедески.

Однако Брукс и на этот раз сумел провести обгон, после чего основная борьба уже шла только за третье место, которое оспаривали Сэм Моррис, Тедески и остальные.

За восемь кругов до финиша желтые флаги появились вновь, но на рестарте Брукс действовал безошибочно и принес победу команде JTG Daugherty Throttlers. Буттафуоко уступил лишь две десятых и сохранил лидерство в общем зачете.

Тедески финишировал третьим, опередив Морриса и Мэттью Хили.

 

Результаты гонки на Xbox:

Поз.    Старт         Гонщик                                 Команда

1.            1              Джастин Брукс                     JTG Daugherty Throttlers

2.            3              Даниэль Буттафуоко           Germain Gaming

3.            5              Брайан Тедески                   Team Penske eSports

4.            11            Сэм Моррис                         Hendrick Motorsports GC

5.            13            Мэттью Хили                       Gibbs Gaming

6.            10            Тайлер Дохар                      JR Motorsports

7.            7              Слэйд Грэвитт                     Wood Brothers Gaming

8.            12            Джордан Макгро                 RCR eSports

9.            4              Диего Альварадо                Petty eSports

10.          6              Хосе Руис                            Leavine Family Gaming

11.          2              Луис Зайтер                         Chip Ganassi Gaming

12.          14            Райли Огли                          GoFas Gaming

13.          9              Ник Уокер                             Roush Fenway Racing

14.          8              Мэттью Сэлби                     Stewart-Haas eSports

PS4

Гонка на платформе PS4 началась с аварии на первом круге. Обладатель поула Кори Ротгеб удержал было лидерство, но скоро провалился назад, а гонку возглавил Брэндин Гриттон. Позже вперед вышел Джош Паркер, но за 54 круга до финиша в глубине пелотона произошло крупное столкновение, а на рестарте у Паркера возникли проблемы с интернет-соединением, из-за которых во втором повороте случилась еще одна авария. 

В дальнейшем некоторые из соперников действовали излишне осторожно, а вот Коди Гайлс воспользовался ситуацией и смог выйти в лидеры за 40 кругов до финиша. Вторым стал Майк Браас.

Новый рестарт за семь кругов до финиша получился ярким: контакты между машинами происходили практически в каждом повороте. При этом гонка продолжалась в режиме зеленых флагов.

Впереди Гайлс не допускал ошибок и принес победу команде Wood Brothers Gaming. Гриттон пробился на второе место в шести десятых позади. Джои Стоун финишировал третьим, Браас четвертым, а Джош Харбин пятым.

Борьба в общем зачете Xbox заметно обострилась, так как теперь Гайлс на одно очко опережает Ротгеба, на два Харбина и на три – Кайла Арнольда.

 

Результаты гонки на PS4:

Поз.    Старт         Гонщик                               Команда

1.            4              Коди Гайлс                         Wood Brothers Gaming

2.            2              Брэндин Гриттон                Stewart-Haas eSports

3.            7              Джои Стоун                        RCR eSports

4.            3              Майк Браас                        Petty eSports

5.            10            Джош Харбин                     Leavine Family Gaming

6.            5              Кайл Арнольд                     Germain Gaming

7.            14            Джейсон Митчелл              GoFas Gaming

8.            13            Ник Джобс                           Hendrick Motorsports GC

9.            1              Кори Ротгеб                       Team Penske eSports

10.          9              Брендон Ханна                 Roush Fenway Gaming

11.          11            Джо Горник                         JR Motorsports

12.          12           Ти-Джей Макгован             JTG Daugherty Throttlers

13.          6             Максвелл Кастро               Chip Ganassi Gaming

14.          8             Джош Паркер                     Gibbs Gaming

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Серия eSports
Автор Ник де Грот

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