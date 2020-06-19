Брукс и Гайлс стали победителями кибергонок NASCAR в Айове

Xbox One

Джастин Брукс с самого начала захватил инициативу в 70-круговой гонке, когда они с лидером общего зачета Даниэлем Буттафуоко смогли создать отрыв от преследователей.

На 23-м круге Буттафуоко удалось выйти вперед после пит-стопов под зелеными флагами, однако вскоре Брукс вернул себе первую позицию.

Когда чуть позже Буттафуоко направился на пит-лейн для второй остановки, внезапно появились желтые флаги. Гонщик вновь вышел в лидеры, опережая Брукса и Брайана Тедески.

Однако Брукс и на этот раз сумел провести обгон, после чего основная борьба уже шла только за третье место, которое оспаривали Сэм Моррис, Тедески и остальные.

За восемь кругов до финиша желтые флаги появились вновь, но на рестарте Брукс действовал безошибочно и принес победу команде JTG Daugherty Throttlers. Буттафуоко уступил лишь две десятых и сохранил лидерство в общем зачете.

Тедески финишировал третьим, опередив Морриса и Мэттью Хили.

Результаты гонки на Xbox:

Поз. Старт Гонщик Команда

1. 1 Джастин Брукс JTG Daugherty Throttlers

2. 3 Даниэль Буттафуоко Germain Gaming

3. 5 Брайан Тедески Team Penske eSports

4. 11 Сэм Моррис Hendrick Motorsports GC

5. 13 Мэттью Хили Gibbs Gaming

6. 10 Тайлер Дохар JR Motorsports

7. 7 Слэйд Грэвитт Wood Brothers Gaming

8. 12 Джордан Макгро RCR eSports

9. 4 Диего Альварадо Petty eSports

10. 6 Хосе Руис Leavine Family Gaming

11. 2 Луис Зайтер Chip Ganassi Gaming

12. 14 Райли Огли GoFas Gaming

13. 9 Ник Уокер Roush Fenway Racing

14. 8 Мэттью Сэлби Stewart-Haas eSports

PS4

Гонка на платформе PS4 началась с аварии на первом круге. Обладатель поула Кори Ротгеб удержал было лидерство, но скоро провалился назад, а гонку возглавил Брэндин Гриттон. Позже вперед вышел Джош Паркер, но за 54 круга до финиша в глубине пелотона произошло крупное столкновение, а на рестарте у Паркера возникли проблемы с интернет-соединением, из-за которых во втором повороте случилась еще одна авария.

В дальнейшем некоторые из соперников действовали излишне осторожно, а вот Коди Гайлс воспользовался ситуацией и смог выйти в лидеры за 40 кругов до финиша. Вторым стал Майк Браас.

Новый рестарт за семь кругов до финиша получился ярким: контакты между машинами происходили практически в каждом повороте. При этом гонка продолжалась в режиме зеленых флагов.

Впереди Гайлс не допускал ошибок и принес победу команде Wood Brothers Gaming. Гриттон пробился на второе место в шести десятых позади. Джои Стоун финишировал третьим, Браас четвертым, а Джош Харбин пятым.

Борьба в общем зачете Xbox заметно обострилась, так как теперь Гайлс на одно очко опережает Ротгеба, на два Харбина и на три – Кайла Арнольда.

Результаты гонки на PS4:

Поз. Старт Гонщик Команда

1. 4 Коди Гайлс Wood Brothers Gaming

2. 2 Брэндин Гриттон Stewart-Haas eSports

3. 7 Джои Стоун RCR eSports

4. 3 Майк Браас Petty eSports

5. 10 Джош Харбин Leavine Family Gaming

6. 5 Кайл Арнольд Germain Gaming

7. 14 Джейсон Митчелл GoFas Gaming

8. 13 Ник Джобс Hendrick Motorsports GC

9. 1 Кори Ротгеб Team Penske eSports

10. 9 Брендон Ханна Roush Fenway Gaming

11. 11 Джо Горник JR Motorsports

12. 12 Ти-Джей Макгован JTG Daugherty Throttlers

13. 6 Максвелл Кастро Chip Ganassi Gaming

14. 8 Джош Паркер Gibbs Gaming