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eSports / Отчет о гонке

Братья Элбоны взяли подиумы в благотворительной кибергонке

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Братья Элбоны взяли подиумы в благотворительной кибергонке
Автор:
, журналист
15 апр. 2020 г., 07:19

Шарль Леклер завоевал первой и второй места в двух заездах

Накануне состоялся второй проекта Race for the World, который собирает деньги на борьбу с коронавирусом. В рамках него пилоты провели две гонки на платформе игры F1 2019. 

Поул первой гонки взял гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци, однако квалификацию пришлось проводить повторно из-за технических проблем. Во второй раз быстрее всех оказался Лука Элбон, младший брат пилота Red Bull Алекса Элбона. Компанию на первом ряду стартовой решетки ему составил гонщик Ferrari Шарль Леклер. 

Уже на первом круге Леклер вместе с Ландо Норрисом прошел Элбона-младшего, и дальше двое лидеров повели борьбу между собой. Норрис попытался опередить Леклера за счет более раннего пит-стопа, но застрял в трафике и упустил соперника. Леклер смог создать отрыв и уверенно выиграл гонку. Норрис финишировал вторым, третье место занял юниор Renault Кристиан Лундгор.

Во второй гонки поул достался Алексу Элбону, который уверенно одержал победу, пролидировав от старта до финиша. Второе место занял Шарль Леклер, он стартовал десятым, но прорвался в двойку уже на первом круге. Тройку замкнул Лука Элбон. 

Проект Race for the World, состоящий из трех этапов по две гонки, призван собрать 100 тысяч долларов на борьбу с эпидемией. После вчерашних заездов сумма сборов выросла до 48 тысяч. Две последние гонки пройдут в пятницу, 17 апреля.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Автор Джош Суттил

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