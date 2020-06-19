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Босс WEC: Виртуальный «Ле-Ман» не дал командам пропасть с радаров

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Босс WEC: Виртуальный «Ле-Ман» не дал командам пропасть с радаров
19 июн. 2020 г., 15:28

Кибергонка не только заполнила паузу, появившуюся из-за отмены реальных соревнований, но и позволила командам напомнить о себе партнерам и спонсорам

В соревновании, которое совместными усилиями провели организаторы чемпионата WEC, автоклуб ACO и проект Motorsport Games, приняли участие 200 спортсменов. Среди них были двукратный чемпион Ф1 Фернандо Алонсо и сейчас выступающие в чемпионате мира Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Ландо Норрис. В списке команд можно было найти знаменитый американский коллектив Penske и заводскую «конюшню» Toyota – лидера WEC и «Ле-Мана» в последние годы. Победителем соревнований стал экипаж команды Rebellion Williams Esports.

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Своими впечатлениями от гонки с Motorsport.com поделился Жерар Неве, генеральный директор чемпионата WEC.

«Зимой мы по два месяца не слезаем с телефона, информируя команды и составляя список участников чемпионата, – иронизирует Неве. – А тут прошла одна неделя – и у нас уже есть очень представительный список участников. Такой, какого я раньше никогда не видел. Конечно, во многом это стало возможным благодаря карантину, но объем работы, сделанный за пять недель подготовки, и достигнутые результаты все равно впечатляют.

На мой взгляд, мы увидели, что очень многое из мира кибергонок можно перенести в реальный автоспорт. Это может обновить гонки, придать им новый импульс».

Неве отметил впечатляющие усилия команды организаторов и ее способность быстро реагировать на возникающие затруднения: в то время как по ходу тренировок организаторы столкнулись с техническими проблемами, в гонке почти 23 часа участники провели под зеленым флагом.

«Симулятор rFactor 2 в дни гонки проявил себя отлично. Хотя накануне мы были не так уверены в том, что все сложится хорошо. Каждый пилот вам это подтвердит. Надо отдать должное организаторам. Это была просто команда мечты, их уровень был очень высок».

Неве отметил также, что виртуальная гонка позволила поддержать контакт с командами чемпионата WEC в условиях, когда сезон в турнире поставлен на паузу.

«Команды смогли порадовать своих партнеров и спонсоров тем, что не ушли в спячку. Мы получили множество благодарностей от команд – за то, что мы помогли всем лишний раз напомнить о себе. Это было очень важно во время карантина».

Напомним, что реальная гонка «24 часа Ле-Мана» пройдет 19 и 20 сентября.

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