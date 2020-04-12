Безумный старт в Монце. Такое бывает только в виртуальных гонках
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12 апр. 2020 г., 14:33
Вытолкнуть соперника, врезаться в стену, перевернуться, ехать без капота. Это далеко не полный перечень того, что вытворяли участники виртуального заезда Supercars в Монце. На видео наверху вы можете увидеть феноменальный старт компьютерной гонки. На видео внизу – подборка лучших моментов за весь киберзаезд. Это нужно видеть
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Об этой статье
|Серия
|Supercars , eSports
|Этап
|Первый виртуальный этап Supercars Eseries
|Сессия
|Кибергонки
|Местонахождение
|Монца
Безумный старт в Монце. Такое бывает только в виртуальных гонках
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