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eSports / Первый виртуальный этап Supercars Eseries / Избранное

Безумный старт в Монце. Такое бывает только в виртуальных гонках

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Комментарии
12 апр. 2020 г., 14:33

Вытолкнуть соперника, врезаться в стену, перевернуться, ехать без капота. Это далеко не полный перечень того, что вытворяли участники виртуального заезда Supercars в Монце. На видео наверху вы можете увидеть феноменальный старт компьютерной гонки. На видео внизу – подборка лучших моментов за весь киберзаезд. Это нужно видеть

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Об этой статье

Серия Supercars , eSports
Этап Первый виртуальный этап Supercars Eseries
Сессия Кибергонки
Местонахождение Монца

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